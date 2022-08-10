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Türk mutfağının turizm elçileri İngiltere’ye odaklandı

Almanya’dan İngiltere’ye, Amerika’dan Tokyo’ya kadar dünyanın pek çok noktasında hizmet veren restoranlar, Türk mutfağının global yolculuğunu hızlandırdı. Türkiye’nin yeme içme kültürünün temsilcisi olan restoranlar, Türkiye ile dünya ülkeleri arasında gastronomi köprüleri kuruyor. Almanya’ya Türk dönerini kazandıran girişimciler şimdi de Türk mutfağının turizm elçisi olarak İngiltere’ye odaklandı. 

10 Ağustos 2022 Çarşamba 11:09
Türk mutfağının turizm elçileri İngiltere’ye odaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 3 yıl önce başlatılan Türk Mutfağı tanıtım çalışmaları, pandemi sonrasında yeniden hızlanırken yurt dışında restoran kuran girişimcilerin sayısı da giderek artıyor.  

Türk mutfağının dünyanın dört bir yanında tanıtılmasını amaçlayan gastronomi çalışmalarının pandemi etkilerinin azalmaya başlamasıyla yeniden hızlandığını belirten Shish Meze Restoran Kurucusu Nadir Gül, “İngiltere’de 11 yıl boyunca çalıştığım restoranı satın alarak kurduğum Shish Meze Restoran ile Türk mutfağının en seçkin lezzetlerine sıra dışı bir form kazandırdım. Ege’den Karadeniz ve Doğu Anadolu’ya kadar Türk mutfağının temsilcisi olan yöresel yemekleri dünyaca ünlü şeflerin özel reçeteleriyle harmanlayarak İngilizlerin beğenisine sunuyorum. Beyti’den mıhlamaya, kaburgadan kebap çeşitlerine kadar farklı versiyonlarına imza attığımız Türk lezzetleriyle Türkiye’den İngiltere’ye uzanan gastronomi köprüleri kuruyorum” ifadelerinde bulundu. 

50’Yİ AŞKIN LEZZETİ MENÜSÜNDE BULUŞTURDU 

Türk mutfağından 50’yi aşkın lezzetten oluşan özel bir menü ile hizmet verdiklerini kaydeden Nadir Gül, “Menümüzde yer alan reçetelerimizi mevsim koşullarını dikkate alarak sürekli zenginleştiriyoruz. Mutfağımızda bir yandan misafirlerimize hizmet verirken diğer yandan adeta bir Ar-Ge laboratuvarı gibi inovatif lezzetler geliştiriyoruz. Amacımız Türk mutfağının yurt dışındaki tanıtımına en üst düzeyde katkı sağlamak. Lezzetlerimizin yanı sıra ambiyansımızla da İngilizlerin uğrak yeri olmayı başardık. Hem mutfağımızın hem de kültürümüzün İngiltere’deki tanıtım elçisi olarak ülkemizin dünyadaki vitrinine katma değer kazandırıyoruz” diye belirtti. 

21 YILLIK KARİYER HAYATININ DÖNÜM NOKTASI 

Londra’daki restoranında günde ortalama 600 kişiyi ağırladığını belirten Nadir Gül, “Öğünlerini çoğunlukla aperatif lezzetlerle geçiştiren İngilizleri Türk mutfağıyla tanıştırarak ülkede farklı bir yeme içme kültürünün olgunlaşmasına da vesile oldum. Açtığım restoran, çıraklıktan restoran işletmeciliğine uzanan 21 yıllık kariyer hayatımın dönüm noktasını oluşturuyor. Türk mutfağının yöresel lezzetlerine farklı dokunuşlarla modern kimlikler kazandırırken, sıra dışı sunumlarımızla da Avrupa’nın merkezinde Türk mutfağının imzasını atıyoruz. Aynı zamanda dünya mutfaklarından farklı reçeteleri barındıran bir seçki sunarak Türk mutfağının lezzet farkını öne çıkarıyoruz” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
MutfakTürk MutfağıYemekTuristTurizm
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