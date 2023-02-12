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Türk Kızılay, Diyarbakır'da günde 40 bin sıcak yemek dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Türk Kızılay tarafından günlük yaklaşık 40 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtılıyor.

12 Şubat 2023 Pazar 19:05
Türk Kızılay, Diyarbakır'da günde 40 bin sıcak yemek dağıtıyor

Mardin (AA)

Kent merkezindeki Türk Kızılay depolarına gelen gıda malzemeleri, yapılan tasnifin ardından Türk Kızılay Diyarbakır Aş Evi'ne getiriliyor.

Türk Kızılay görevlileri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 500 kişi, 3 öğün hazırlanan 40 bin kişilik sıcak yemeği, kentte belirlenen 40 bölgeye dağıtıyor.

Yemekler, Türk Kızılay çalışanlarınca depremzedelere ikram ediliyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, AA muhabirine, afetin ilk gününden bu yana gönüllülerle birlikte yemek hazırladıklarını söyledi.

Hazırlanan yemeklerin günde 40 bin afetzedeye dağıtıldığını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 profesyonel ve 150'ye yakın gönüllümüzle günlük bazen 2 bazen 3 çeşit yemek yapıyoruz. 40'ın üzerinde noktada yemek ikramlarımızın dışında battaniye, çocuk bezi ve maması, ısıtıcı, hijyen malzemeleri ve giyim gibi yardımlarımız oluyor. Halkımızın ıstıraplarını dindirmeye, yaralarına merhem olmaya devam ediyoruz. Afetin ilk gününden itibaren milletimizin desteği, gönüllülerimizin gayreti ile gece gündüz 7-24 çalışarak biz bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu zor zamanda bizi yalnız bırakmayan milletimize bağışçılarımıza ve gönüllülerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum."

Öte yandan kentte kamunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları, dernekler, esnaf ve iş insanları da depremzedeler için yardım çalışmaları yürütüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sıcak YemekTürk KızılayDiyarbakır
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