TÜRK HALKINA BAYRAK YETİŞMİYOR!

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İçeride ve dışarıda yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, Türkiye’nin içinden geçtiği sıkıntılı dönem ve pandemi nedeniyle Türk halkının yaşadığı maddi-manevi zorluklar milli birliğin sembolü al bayrağımıza olan ilgiyi hiç olmadığı kadar artırdı…

Talebin son dönemde misli görülmemiş biçimde artması bayrak üreticilerini de harekete geçirdi. Üretici firmalar yoğun talebi karşılayabilmek için geceli gündüzlü çalışıyor, vardiya sayılarını ikiye üçe çıkarıyor…

Dünyanın her yerinden gelen Türk bayrağı taleplerini karşılamaya çalışan üreticiler, hemen her boydan bayrak sipariş aldıklarını, özellikle de bina cephelerine asılan türden dev bayraklara olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiriyorlar.

Mayıs başında Beşiktaş Jimnastik Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı’nın Süper Lig 2020-21 şampiyonluğunu garantilemesinin ardından Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin yanı sıra siyah-beyazlı bayrakların da yoğun talep görmeye başladığına dikkat çekiliyor.

Yaz sezonunu kaybetmemek ve ekonominin yeniden hızlı bir şekilde canlanabilmesi için gerçekleştirilen üç haftalık tam kapanma döneminde bile günde iki ya da üç vardiya çalışarak bayrak ve flama siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Flama Bayrak firmasının sahibi Erdoğan Özdemir, “Eski ve yeni müşterilerimiz olarak mağaza sahipleri ve seyyar satıcıların yanı sıra yurtdışından da şaşırtıcı bir talep artışıyla karşı karşıyayız. Şu sıralar adresine gelen bayrak siparişlerini karşılayabilmek için tedarikçimiz olan kumaş fabrikaları ile yoğun mesai içindeyiz. Milli birliğimizin simgesi al bayrağımıza gösterilen ilgi aynı zamanda ekonomiye de katkı sağlıyor. Dünyayı Türk bayrağına ve Atatürk posterlerine doyuracağız. Bu vesileyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Profesyonel Futbol A Takımı’nın Süper Lig 2020-21 şampiyonluğunu da kutluyorum.” dedi.