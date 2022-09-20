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TÜRK DÜNYASINI BULUŞTURAN DÜĞÜN

Önce VATAN yazı ailesi olarak gençlerimizi kutluyor, mutluluklar diliyoruz.

20 Eylül 2022 Salı 10:23
TÜRK DÜNYASINI BULUŞTURAN DÜĞÜN

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Bulgaristan Türklerinin haklarının yılmaz savunucusu BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK ve eşi Sayın Saliha ULUTÜRK’ün oğulları Muhammet Bey ile Yozgat ilimizin seçkin isimlerinden şair Osman YAMAÇ ve Mehtap YAMAÇ’ın kızları Buse YAMAÇ, “BEYKOZ AKTİVİTEM” Park My Village bahçesinde yapılan ve seçkin davetlilerin katıldıkları düğün merasimiyle dünya evine girdiler. 

Düğün törenine Türk Dünyası’nın seçkin isimleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.   

Türk Dünyası’nı biraraya getiren düğün törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkan vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal ADAN, Ak Parti Dış İlişkiler Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Efkan ALA, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent TURAN,  Azerbaycan Milletvekili Ganira PAŞAYEVA, KKTC Türk Bir Genel Başkanı Güven ARIKLI, Hollanda Avrasya Vakfı Genel Başkanı Fatma AKTAŞ –Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İBRAHİM, Çuvaş Filmleri Dernek Başkanı Oleg Tseplinkov, Kırgız Türkleri Derneği Nurlan Kırgız, Kazakistan’dan Prof. Dr. Dosay KENJETAY, Yunanistan’dan Mücahit DÜKKÂNCI, Gagauzya Kıpçak Belediye Başkanı Oleg GARİZAN, Belçika’dan Yusuf CİNAL, Avrupa Bulgaristan Türkleri Derneği Genel Başkanı Seniha Rasim Sabri; İngiltere’den TURK YOLU Dergisi Londra temsilcisi Ahmet ÇOLAKOV, Afganistan’dan Kültur bakan yardımcısı Abdulbeşir Hâkimi ve İpek Yolu Başkan yardımcısı Abdulhekim Mahdum, Genel Başkanları Mustafa Kemal MAHDUM, MHP MYK üyesi Bülent Maşaoğlu, Türk Dünyası Belgesel Film Federasyon Başkanı Menderes Demir, Azerbaycan’dan Çingiz Bayramov, Siber Güvenlik Derneği’nden İbrahim Pehlivan, Beydili Türkmen Derneği Genel Başkanı Ahmet AGÇA, Rumeli Eğitim Vakfı’ndan Kemal Karadağ, Bayrampaşa CHP İlçe Başkanı Hasan MUTLU, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila AYDINER ile yurtiçinden, yurtdışından milletvekilleri, işadamları, sanatçılar gönderdikleri telgraf ve çelenklerle gençleri kutlayıp mutluluklar dilediler.

Çifti bu mutlu günlerinde, aileleri, arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı.

Önce VATAN yazı ailesi olarak gençlerimizi kutluyor, mutluluklar diliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

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