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Toplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttular

Toplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttular

01 Ocak 2019 Salı 13:38
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Toplu taşıma araçlarında tapu senedi, dürbün, hurma unuttular

BURSA, (DHA)

Bursa'da toplu taşıma araçlarında unutulan eşya ve malzemeler görenleri şaşırttı. Unutulanlar arasında tapu senedi, koltuk değnekleri, dürbün, kedi taşıma kutusu ve hurma bulunduğu görüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ; Bursaray vagonları ile belediye otobüsleri ve BUDO'ya ait deniz otobüslerinde yolcular tarafından unutulan eşya ve malzemeleri Osmangazi İstasyonu'nda bulunan kayıp eşya bürosunda saklıyor. Unutulanlar arsasında cüzdan, çanta ve cep telefonlarının yanı sıra arsa tapusu, koltuk değenekleri, yüzlerce düğün davetiyesi, tenis raketleri, hurma, sporda kullanılan ağırlık aletleri, kedi taşıma kutusu, duvar tabloları ve müzik aletleri de yer alıyor. Kayıp eşya bürosunda 1 yıl boyunca muhafaza edilen malzemeler, başvuran sahiplerine teslim edilirken, diğerleri ise kurulan kermeste Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine gelir sağlamak amacıyla satılıyor.

Toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları, kendilerine getirilmeleri durumunda 1 yıl depoda beklettiklerini ifade eden Kayıp Eşya Bürosu Sorumlusu Havva Çetin, vatandaşların bu süre içinde kendilerine başvurmaları halinde eşyaları alabileceklerini belirtti. Bekleme süresini dolduran eşyaların bir kısmını bağışladıklarını söyleyen Çetin, "Bir kısmını da Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevi yararına her sene kermes düzenleyerek, gelirini huzurevine bağış yapıyoruz. Çok sayıda cüzdan, cep telefonu ve çanta geliyor. Ancak ilginç olan eşyalar da geliyor; arsa tapuları, koltuk değnekleri, tenis raketleri gibi" diye konuştu.

DHA

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