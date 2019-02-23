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TIR sinyalizasyon direğine çarptı, dorsedeki tonlarca balık yola saçıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, sinyalizasyon direğine çarpan TIR'ın dorsesinin kapağının açılmasıyla birlikte tonlarca balık yola saçıldı. Milas yönüne bir süre trafiğe kapanan yol, balıkların toplanmasıyla tekrar açıldı.

TIR sinyalizasyon direğine çarptı, dorsedeki tonlarca balık yola saçıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, sinyalizasyon direğine çarpan TIR'ın dorsesinin kapağının açılmasıyla birlikte tonlarca balık yola saçıldı. Milas yönüne bir süre trafiğe kapanan yol, balıkların toplanmasıyla tekrar açıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:58
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TIR sinyalizasyon direğine çarptı, dorsedeki tonlarca balık yola saçıldı

DİDİM (Aydın), (DHA)

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Söke- Milas karayolu Didim yol ayrımında meydana geldi. Didim Akyeniköy'den Muğla'nın Milas ilçesi yönüne giden 48 ABA 301 plakalı balık yüklü TIR, virajda, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR dorsesinin yan kapağı açıldı ve tonlarca balık yola döküldü. Balıkla kaplanan yol, Milas yönüne trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yola dökülen balıklar ise çevredekilerin de yardımıyla toplanarak, çağrılan kamyonete yüklendi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yol temizlendi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yoldaki trafik normal seyrine döndü. Balıkların Didim'den Milas'taki bir işletmeye götürüldüğü öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınTIRSinyalizasyonDirekDorseBalıkönce Vatavn
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