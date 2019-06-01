Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90590
ALTIN
245.012
DOLAR
5.8344
STERLİN
7.3741
EURO
6.5125
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Haznedar'da İmamoğlu izdihamı yaşandı
Gezi, En Haklı Eylemdir
Gezi, En Haklı Eylemdir
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile dönüyor
Melek Mosso “Sarıla Sarıla” ile...
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır
İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru
İDO’dan Deniz Ulaşımında Bayram Rekoru

THY'den yolcularına önemli uyarı

TÜRK Hava Yolları (THY) Tanzanya'ya gidecek yolcularını, plastik poşet ve çantalarla ilgili uyardı.

THY'den yolcularına önemli uyarı

TÜRK Hava Yolları (THY) Tanzanya'ya gidecek yolcularını, plastik poşet ve çantalarla ilgili uyardı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
6 Okunma
THY'den yolcularına önemli uyarı

İSTANBUL, (DHA)

THY'den yapılan açıklamada Tanzanya hükümetinin 1 Haziran'dan itibaren tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine yasak koyduğu hatırlatılarak bu ülkeye seyahat edecek yolcuların kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamaları istendi.

Açıklamada, "Tanzanya hükümeti tarafından alınan karar gereğince, 01 Haziran 2019 tarihi itibarıyla tüm plastik poşet ve çantaların ülkeye girişine kesinlikle izin verilmeyecektir. Bu ülkeye seyahat edecek yolcularımızın, kabin bagajlarında ve kayıtlı bagajlarında plastik poşet ve çanta bulundurmamalarını önemle tavsiye ederiz" denildi.

THY, Tanzanya'da Darüsselam, Kilimanjaro, Zanzibar’a uçuş yapıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYYolcuönemliUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı
LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda tatil yoğunluğu
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda tatil yoğunluğu
LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı
Amasya'da dolu zararı büyük
Amasya'da dolu zararı büyük
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?
Hangi Resmî Tatilde Nereye Gitmeli?
'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor
'Mavi Melekler' gönüllü hasta bakımı yapıyor
150 yıl sonra göründü, özel korunmaya alındı
150 yıl sonra göründü, özel korunmaya alındı
Tarihe yön veren ağaç; Kazdağı köknarı
Tarihe yön veren ağaç; Kazdağı köknarı
 Bu Festivalle Yer Yerinden Oynayacak
 Bu Festivalle Yer Yerinden Oynayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans