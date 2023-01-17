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Teşekkür

17 Ocak 2023 Salı 20:03
Teşekkür

ASLI M. SARI

İZMİR - 10 Aralık "Dünya İnsan Hakları" günü kapsamında İzmir Büyük Şehir Belediyesi İzelman Kitap Cafe de düzenlenen  ve Göztepe Lions Clup nün önderliğinde "Dünya Adil Bir Yer Değil" başlıklı etkinliğimize katılım gösteren, 

118-R Yönetim Çevresi Federasyonu Genel Yönetmeni Lion Sn. Yakup Özdanon’a

Geçmiş Dönem 

Genel Yönetmeni Lion Sn  Ziya Nazlı ve eşi  Lion Sn. Ayşen Nazlı’ya

Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Lion Sn. Esengül Erkan’a

Kesim Başkanı Lion Sn. Güngör Sarıkaya ve eşi Lion Sn. Esin Sarıkaya’ya

Bölge Başkanı Lion Sedef Önde’ne

TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Sn. Aysel Öztezel’e

Gelecek Partisi İl Başkanı Sn. Onur Sivaslı’ya

Göztepe Lions Başkanı Sn. Nüket Ertan ve değerli Eşine

Siyasetçi Sn. Erdem Uygur’a

Sn. Akif Dırkalı’ya

İzelman Kitap Cafe Koordinatörü Sn.  Özge Bayraktar ve Sn. Akın Bozacı’ya

Yazar Sn. Esin Gülümser’e, Babam Sn. Ali Karayılan’a

ve tüm dostlara teşekkürlerimle.

Lions rozeti için de Genel Yönetmeni Lion Sn. Yakup Özdanon’a ayrıca teşekkür ediyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Adil Bir Yer DeğilAslı Mercan Sarıönce VatanTeşekkürNeslihan Karayılan
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