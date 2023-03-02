Terazi Burcu

Astrolog MİNE KAPUSUZ

Sevgili Teraziler, 2023 yılında sizleri neler bekliyor diye bakarsak, aşk, ilişkiler, çocuklar, hobiler, özdeğer ve yatırımlarınızla ilgili alanda yıl boyunca hareketlilik var. Satürn bu alanda sizi bayağı bir zorlamıştı, gündeminiz buradan aldığınız derslerinizle alakalı olacak. Bazı Teraziler, yeteneklerinizi kullanabilirsiniz, bazılarınız çocuk haberiyle taçlanabilirler, bazıları yatırımlarını ne kadar doğru yere yaptıklarını fark edebilirler.

2023’e İkizler burcunda dokuzuncu evinizde Mars retrosu ve Oğlak burcunda dördüncü evinizde Merkür retrosu ile merhaba diyorsunuz. Sistem inançlarınızı sorguluyor, ticari işlerinizle ilgili değişip dönüşmesini istediği konular var, bu konu aile şirketi ile ilgili olabilir, aileyle iş yapıyor olabilirsiniz, hayatınızda bazı insanlarla yollarınızı ayırdığınızı görüyorum, hak ettiğinizi alamadığınıza dair kendi hakkınızı almak için mücadele edeceğiniz, hak ve hukukun istendiği bir süreç oluyor. Bir diğer taraftan baktığımda ortaklığınız varsa ortaklığın artık ilerlemediğini, evliliğiniz varsa evlilikle ilgili de gündeminizin çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Bazılarınız zaten bunun kararını çok önceden vermiş olabilir, uzayan bir mahkemelik sürecin bitmeye doğru yanaşmış olma ihtimali var. Sevgili Teraziler, uzun zamandır ikili ilişkiler alanında sınavlar yaşıyorsunuz ve artık burası bitti.

20 Aralık’ta Jüpiter Koç burcuna yedinci evinize taşınıyor. Ocak ve Şubat ayı aslında sizin için bir temizlik zamanı, bu temizliğin arkasından hayatınıza yeni insanlar girecek, farklı deneyimler karşınıza çıkıyor olacak. Evlenebilirsiniz, ortaklık yapabilirsiniz. İkili ilişkilerde ciddi anlamda yıprandınız, artık bu alanın iyileşmesi gereken bir zaman dilimi gibi görünüyor.

Satürn, 7 Mart’ta yaklaşık üç yıl misafir kalacağı Balık Burcuna altıncı evinize geçiş yapıp yerleşiyor. En başta sağlığınız çok önemli, ayak bileklerinize, ayaklarınıza, ödemle ilgili problemlere dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışıyorsanız, iş hayatınızda engellerle karşılaşacaksınız, uzun zamandır almanız gereken bir eğitim var alamadıysanız ya da yeniden iş hayatına atılmak istiyorsanız, eksik kaldığınız mevzuatları öğrenmek zorunda kalabilirsiniz. Bazıları için, evcil hayvanlarınızın sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Çalışmıyorum hiçbir şey yapmıyorum diyorsanız, günlük rutin işlerinizde engellerle karşılaşma olasılığınız yüksek görünüyor. Unutmayın ki burada Satürn, bir şeylerin yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiği için sizi zorlayacak.

Plüton 2008’den beri Oğlak Burcunda dördüncü evinizdeydi, sizlere aile ve kökler alanında çok büyük etki yarattı. Artık oraya elveda deme zamanı ama Terazi Burcu’nun son 10 günde doğduysanız, sınavınız daha bitmedi onu belirteyim, tekrar oralarla ilgili bir gündeminiz olacak. 23 Mart’ta Plüton Kova Burcuna beşinci evinize geçerek küçük bir fragman gösteriyor. 3 Mayıs’ta Plüton Kova burcunda retrosuna başlıyor. 11 Haziran’da Plüton tekrar Oğlak Burcuna geçiyor, 21 Ocak 2024’de Plüton tekrar Kova Burcuna gelecek ve 17 sene kalıcı olacak. Plüton Kova geçişi dekanları çok etkili olacak, hayatınızda yeteneklerinizi ortaya çıkarmak için çok güzel bir zaman dilimi, çocuk sahibi olmak veya varsa çocuğunuzun size katacağı çok güzel şeyler olabilir. Aynı zamanda aşk, flört, eğlence eviniz olduğu için eğlence stilinizi değiştireceksiniz ve ilişkilere bakış açınız değiştirecek, dönüşeceksiniz. Özellikle ilk dekanında doğmuş olan Teraziler, ciddi anlamda çok güzel etkiler alacaklar.

Bu yıl 4 tane Merkür retrosu var, başta bahsettiğimiz gibi, yıla girerken Merkür Oğlak burcunda retro hareketindeydi.

22 Nisan’da Merkür 15° Boğa burcunda sekizinci evinizde retrosuna başlayıp, 16 Mayıs’ta geri hareketini bitiriyor olacak. Dışarıdan gelen paralarla alakalı, bir mahkemenin sonuçlanması ve alacak verecek konusunun gündemde olması söz konusu. Önceden aile kökleri, aile şirketi ile ilgili yaptığınız bir şey varsa buraların artık sonuca doğru geldiğini, varsa mahkemelik sürecinizin bittiğini, buralarla ilgili gündemlerinizin yoğun çalıştığını gösteriyor.

16 Mayıs’ta Jüpiter Koç burcundan çıkıp, Boğa burcuna sekizinci evinize yerleşiyor. Maddi olarak kendi kaynaklarınızdan ziyade başkalarından yardım alabilirsiniz, sağlıkla ilgili bir problem varsa toparlayacağını gösteriyor, aile içerisinde yine miras gibi gündemleriniz varsa buralar hareketlenebilir. 30 Mayıs’ta Jüpiter Boğa Kuzey Ay Düğümü ile kavuşuyor. Artık bir hak edişini almanız gerekiyor, dışarıdan beklediğiniz ne varsa hanenize, cebinize giriş yaptığı bir süreçmiş gibi görünüyor. Jüpiter Boğa burcunda 26 Mayıs 2024’e kadar kalacak.

24 Ağustos’ta Merkür 21° Başak burcunda on ikinci evinizde yılın üçüncü retrosuna başlıyor, 16 Eylül’de 8° Başak burcunda geri hareketini bitiriyor. Bilinçaltınız, geçmişte yaşadıklarınız, hayata bakışınızı çok sorguladınız, çok şeyde mücadele ettiniz. Hayatınızın bir film şeridi gibi gözden geçirerek, eksik bıraktığınız alanları tamamlayabileceğiniz bir dönem gibi görünüyor. Anlaşma ve sözleşme yaparken dikkat etmeniz, eski hataları yapmamanız gerekiyor, özellikle ticaretle uğraşıyorsanız veya mahkemelik bir süreciniz varsa, buraları eskisi gibi değil, daha farklı yollardan düzeltmeye gidin derim.

24 Temmuz’da Venüs 28° Aslan Burcunda on birinci evinizde retrosuna başlıyor. Daha önce söylediğim gibi, Jüpiter Koç burcuna geçmeden önce, hayatınızdaki çoğu insanın yerini değiştirdi, temizlik yaptırdı, hayatınıza yeni insanlar getirdi. Bu dönemde, bu yeni ilişkilerle yolunuzda ilerlerken, yeni projelere yeni atılımlara giderken, eski dostlarınız, eski çalışma arkadaşlarınız tekrar karşınıza çıkabilir burada kapatmadığınız bazı konular tekrar gün yüzüne oturur gibi görünüyor. Aslan burcunda retro Venüs, duruşunuz, hayata bakışınız, giyim tarzınızdan tutunda, parayı nasıl kullandığınıza kadar değiştirecekmiş gibi görünüyor. Venüs 5 Eylül’de 12° Aslan Burcunda retrosunu bitiriyor.

Yılın sonuna geldiğimizde, 14 Aralık’ta Merkür 8° Oğlak burcunda dördüncü evinizde yılın son retrosuna başlıyor, 23 Aralık’ta Yay burcuna üçüncü evinize geçiyor ve 3 Ocak 2024’te 22° Yay burcunda geri hareketini tamamlıyor. Sistem aileniz, kökleriniz, yakın arkadaşlarınız, kardeşlerinizle çözemediğiniz konuları artık çözme vakti geldiğini hatırlatıyor. Bu konularda yeni bir iletişim, yeni bir sözleşme yapacaksanız veya evinizi satacaksınız, tabii ki Merkür retrosunda bırakmanızdan yana değilim ama buralarla ilgili geçmişten gelen konular varsa tamamlamak ve kapatmak için çok güzel çalışacaktır.

Bu yıl dört tane tutulmamız var. İlki 20 Nisan’da 29° Koç Burcunda yedinci evinizde kuzeyli güneş tutulması olacak. Bu sizi ikili ilişkiler alanında göklere çıkaracak, evlilikler, ortaklıklar alanında çok güzel çalışıyor olacak, başlangıçlar zamanı aslında, burada Plüton Oğlak transitinde yaşadığınız bütün kargaşanın bitip, bambaşka bir hayata doğru evrildiğinizi gösteren bir alan olacak. İkili ilişkilerle ilgili netleşmeyen her şey bu döngüden sonra netleşecek gibi görünüyor.

5 Mayıs’ta 14° Akrep Burcunda ikinci evinizde güneyli ay tutulması gerçekleşecek. Kendi kazançlarınızla ilgili bu alana çok güvenmeyin burada beklenmedik bir para çıkışı olabilir, bunlar aslında 2022’den getirdiğiniz süreçler gibi görünüyor. Plüton hangi evinizdeyse biraz daha orayı da etkiliyor gibi derim tabii ki bu beşinci eviniz ve çocuğunuza para harcamak, yeteneklerinize yatırım yapmakla ilgili olabilir. Buralarda kişisel doğum haritanız desteklenmiyorsa, kayıplarla da karşılaşabilirsiniz.

14 Ekim’de 21° Terazi Burcunda yükseleninizde güneyli güneş tutulması gerçekleşiyor. Kendinizle ilgili kararlar vereceksiniz, sağlık bir kere çok önemli, imajınızı değiştirin, hayatınızın her alanında artık deneyimlerinizi cebinize almışsınız, kişisel haritanız da destekleniyorsa aslında baştan ayağa sıfırdan bir kendinizi yaratma zamanı diyebiliriz. Kariyer hayatınız, aşkınız, evliliğiniz, kökleriniz, maddi kaynaklarınız, her alanda kendinizi ifade edeceğiniz, kendinizle yüzleşmeniz gereken bir dönem gibi görünüyor.

28 Ekim’de 5° Boğa Burcunda sekizinci evinizde kuzeyli ay tutulması gerçekleşecek. Burası krizleri yönetme zamanı, sağlık problemleri varsa bunların şifalanması, bir operasyon geçirme olabilir. Bazıları için maddi kaynakların artık hanenize giriş yapması zamanı, burada sistem diyor ki aile içerisinde veya dışarıda parayla ilgili bir düzenlemeye gitmen lazım, parayı nasıl kullandığını görmen lazım diyor ve bu alanda gündeminizi hızlandırıyor.

Yılın son tutulmasıyla birlikte, Aralık ayında Oğlak ve Yay burcunda bahsettiğimiz Merkür retrosu da eklenince, yer değiştirmek olabilir, bir miras olabilir, kardeşlerle ilgili bir gündem olabilir, evlilik yapıp taşınmak olabilir, bu alanlarda gündeminiz yoğun olacaktır.

Sevgili Teraziler, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum ve geçişiniz kolay olsun diyorum.

Sevgiyle kalın,

Astrolog Mine Kapusuz