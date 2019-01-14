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Temizlik işçilerinin kütüphanesinde 25 bin kitap oldu

ANKARA'da, Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılan kitaplarla oluşturduğu kütüphanedeki kitap sayısı, 25 bin oldu.

Temizlik işçilerinin kütüphanesinde 25 bin kitap oldu

ANKARA'da, Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılan kitaplarla oluşturduğu kütüphanedeki kitap sayısı, 25 bin oldu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:29
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Temizlik işçilerinin kütüphanesinde 25 bin kitap oldu

ANKARA - Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, 2016 yılından itibaren çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları dezenfekte edip, biriktirmeye başladı. Biriktirilen kitaplarla belediye tarafından Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu şantiyede kütüphane kuruldu. Kentte, 2016 sonunda 3 bin 500 kitapla açılan kütüphanede, bağışlarla 2018 yılı sonunda 25 bin kitap oldu. Ansiklopedilerden tarih kitaplarına, romanlardan kişisel gelişim kitaplarına kadar geniş yelpazedeki kitapların bulunduğu kütüphaneden öncelikle şantiyeyi kullanan temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler, kitapları ödünç alabildiği gibi dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. İşçilerin çocukları da kendileri için oluşturulan çocuk kitapları bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.

Öte yandan toplanan kitapların, belediye tarafından köy okullarına ve ilçe kütüphanelerine ulaştırılması için çöp kamyonu yenilenerek, gezici araç haline getirildi. İşçiler, 'gezici kütüphane' ile dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategorideki kitapları öncelikle öğrencilere olmak üzere okurlara ulaştırıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğunu belirterek, "Tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Temizlik IşçileriKütüphane
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