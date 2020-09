TEM Agency kurucu ve CEO’su Temuçin Ünalp, “Influencer nasıl olunur?” sorusunu cevapladı

HABER: DİNÇER KARACALAR



TEM Agency kurucu ve CEO’su Temuçin Ünalp, “Gerçek anlamda ‘etkileyen/influence’ gücü olan dijital yetenekler, takipçisi üzerinde ‘o da benim gibi biri’ hissini yarattığı için çok seviliyor, dijitalde her hareketi izleniyor ve bu gücünü tüm sosyal platformlara yayabiliyorlar. Influencerın takipçilerine karşı samimiyet ve yakınlığını kaybetmemesi, sürdürülebilir bir başarı için olmazsa olmaz kurallardan diyebilirim.



Influencer olmak kolay ve zahmetsiz bir işmiş gibi algılanıyor çoğu zaman. Ancak sıkı disiplinli çalışılan birçok işten pek farkı yok. Yola nasıl başlanır diye soruyorsanız, öncelikle uzman olduğunuz/ilgi duyduğunuz bir alan seçmeniz gerekiyor. Bu video oyunlar olabilir, filmler olabilir, makyaj olabilir vb. Liste sonsuz. Askeri araçlarla ilgili içerik üretenler bile var.

Her platformun kendi dinamiği var, Instagram daha hızlı anlık yönetilebiliyorken, YouTube ciddi emek isteyen, fikir bulma ve video edit süreçleri gerektiren ve düzenli içerik üretimini durdurduğunuzda çok hızlı şekilde öneri algoritmasında geri plana düşebileceğiniz bir platform. Canlı yayın platformları ise apayrı bir mecra, yayın açıp takipçilerinizle anlık birebir iletişim kuruyorsunuz, kolektif bir muhabbet yaratıyorsunuz. Dolayısıyla hangi platforma yönelmek istediğinize karar verin, profillerinizi düzenlemek ve ilgi çekici bir hale getirmek için zaman ayırın ve yaratıcılığınızı kullanın. Her zaman güncel ve yaratıcı kalın. Ve tabii alacağınız yorumlardan çabuk etkilenip erken pes etmeyin, bu uzun bir yol. Sürekli üretmeye devam edin.