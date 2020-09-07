Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1097
ALTIN
462.853
DOLAR
7.4490
STERLİN
9.8293
EURO
8.8019
Yerebatan Sarnıcı'nda babadan oğula restorasyonda sona doğru
Yerebatan Sarnıcı'nda babadan oğula restorasyonda...
SMA hastası bebekler tedavi için yardım bekliyor
SMA hastası bebekler tedavi için...
Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak
Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak
ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-DGS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-DGS sonuçları...
Van'da 56 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika
Van'da 56 kilo eroin ele...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEM Agency kurucu ve CEO’su Temuçin Ünalp, “Influencer nasıl olunur?” sorusunu cevapladı

Dijital çağın etkilerini en derinlerimize kadar hissetiğimiz bu dönemde meslekler ve mesleklere ilgiler de hızla dönüşüm yaşıyor. Daha önceden doktorluk, mühendis gibi meslekler ilgi toplarken şu an gençler tamamen dijital çağa ayak uydurarak influencer olmaya yöneliyor. 

07 Eylül 2020 Pazartesi 16:57
8 Okunma
TEM Agency kurucu ve CEO’su Temuçin Ünalp, “Influencer nasıl olunur?” sorusunu cevapladı

HABER: DİNÇER KARACALAR

TEM Agency kurucu ve CEO’su Temuçin Ünalp, “Gerçek anlamda ‘etkileyen/influence’ gücü olan dijital yetenekler, takipçisi üzerinde ‘o da benim gibi biri’ hissini yarattığı için çok seviliyor, dijitalde her hareketi izleniyor ve bu gücünü tüm sosyal platformlara yayabiliyorlar. Influencerın takipçilerine karşı samimiyet ve yakınlığını kaybetmemesi, sürdürülebilir bir başarı için olmazsa olmaz kurallardan diyebilirim. 

Influencer olmak kolay ve zahmetsiz bir işmiş gibi algılanıyor çoğu zaman. Ancak sıkı disiplinli çalışılan birçok işten pek farkı yok. Yola nasıl başlanır diye soruyorsanız, öncelikle uzman olduğunuz/ilgi duyduğunuz bir alan seçmeniz gerekiyor. Bu video oyunlar olabilir, filmler olabilir, makyaj olabilir vb. Liste sonsuz. Askeri araçlarla ilgili içerik üretenler bile var. 
Her platformun kendi dinamiği var, Instagram daha hızlı anlık yönetilebiliyorken, YouTube ciddi emek isteyen, fikir bulma ve video edit süreçleri gerektiren ve düzenli içerik üretimini durdurduğunuzda çok hızlı şekilde öneri algoritmasında geri plana düşebileceğiniz bir platform. Canlı yayın platformları ise apayrı bir mecra, yayın açıp takipçilerinizle anlık birebir iletişim kuruyorsunuz, kolektif bir muhabbet yaratıyorsunuz. Dolayısıyla hangi platforma yönelmek istediğinize karar verin, profillerinizi düzenlemek ve ilgi çekici bir hale getirmek için zaman ayırın ve yaratıcılığınızı kullanın. Her zaman güncel ve yaratıcı kalın. Ve tabii alacağınız yorumlardan çabuk etkilenip erken pes etmeyin, bu uzun bir yol. Sürekli üretmeye devam edin.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TEM Agency KurucuTEM Agency Kurucu Ve CEOsu Temuçin ÜnalpInfluencer Nasıl OlunurDinçer Karacalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babasının beylik tabancasıyla intihar etti
Babasının beylik tabancasıyla intihar etti
CENNETİN DİĞER ADI: BORÇKA KARAGÖL
CENNETİN DİĞER ADI: BORÇKA KARAGÖL
SMA hastası minik Gökalp'e bağışta mutlu son
SMA hastası minik Gökalp'e bağışta mutlu son
Günlük ortalama 4 saat mobil internet kullanıyoruz
Günlük ortalama 4 saat mobil internet kullanıyoruz
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN FESTİVAL
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN FESTİVAL
GÖKÇEADA
GÖKÇEADA
Hayvanseverler, barınaktaki köpekleri yıkadı
Hayvanseverler, barınaktaki köpekleri yıkadı
Kızıldağ, hastalara 'nefes' oluyor
Kızıldağ, hastalara 'nefes' oluyor
Türkiye'nin şampiyon atları, bal ve pekmez ile yetiştiriliyor
Türkiye'nin şampiyon atları, bal ve pekmez ile yetiştiriliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim