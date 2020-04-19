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Tekirdağ'da, sokağa çıkamayan vatandaşlara konser verildi

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa Belediyesi'nce, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşlar için sokağa kurulan sahne ile konser verildi.

19 Nisan 2020 Pazar 08:10
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Tekirdağ'da, sokağa çıkamayan vatandaşlara konser verildi

Tekirdağ’da, hafta sonlarında uygulamaya giren sokağa çıkma kısıtlaması üzerine Süleymanpaşa Belediyesi tarafından evlerinde kalan vatandaşlar için konser düzenlendi. Hürriyet Mahallesi’nde sokak arasında düzenlenen konserde Tekirdağlı sanatçılar şarkı söylerken, vatandaşlar da balkonlara çıkarak Türk bayrakları ve alkışlarla sanatçılara destek verdi.

'UMUYORUZ Kİ ONLAR HEP EVLERİNDE KALACAKLAR'

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuar Şefi Salih Demirci, konser öncesi yaptığı açıklamada, "Ülkemizin bu zor günlerinde biz de bölgemizde bir fark oluşturarak, insanlarımıza çok sevdikleri o sanatı, müziği ayaklarına kadar getirme gayesindeydik. Çok uzun zamandır düşündüğümüz projemiz çok şükür bu haftaya yetişti. Şu an şehrimizin güzel bir mahallesindeyiz. Bütün ekibimizle, enstrümanlarımızla buraya geldik. Bu akşam burada bir canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayınlarımızı burada olmayan vatandaşlarımızda tekrar tekrar izleyebilecekler. Müzik hep onlarla olacak. Umuyoruz ki onlar hep evlerinde kalacaklar. Biz de her zaman müziği ayaklarına kadar getireceğiz" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi’nce verilen konser diğer mahalledeki vatandaşların görüp dinleyebilmesi için sosyal medyada da canlı yayınlandı. Konser gece boyunca devam etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağSokakYasakKoronavirüsSalgınHastalıkKonserMüzik
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