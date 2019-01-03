Tek millet iki devlet

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Tebrik ederiz, sağlığını bile hiçe sayarak, tüm dünyaya Türk’ün sesini ve haklı davasını anlatmak için hiç durmadan çalışan, Paşayeva tüm ödülleri hak etmiştir.

Örnek insan Paşayeva, Buhara Medya Ödül Töreninde de, ‘Türk Dünyası Kültür Hizmet Ödülü’ ile çalışmaları taçlandırılmıştır.

Türk’ün sesini duyurmak için tüm dünyada neredeyse ayak basmadık yer bırakmayan, yorulmak nedir bilmeyen, yüreğindeki Türklük aşkına tüm ömrünü veren, çok saygı duyduğum, sevdiğim, dostum Ganire hanımı tekrar tüm kalbimle tebrik ediyorum.

Hem şahsım adına hem Önce Vatan Gazetemiz adına tüm yolunda kendisine daima destek olduğumuzu bildiririm.

Allah nazarlardan saklasın, nefesi güçlensin sağlığı daima iyi olsun. Türk anası şefkati ile girdiği bu yolda ayağına taş değmesin, hep ışıklı yolda başarı ile yürümeye devam etsin, elbet bizde ardından devam edelim inşallah.

Azerbaycan Milletvekili Sayın Ganire Paşayeva, Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Nuri Dağtekin Özel Ödülü'ne layık görüldü. Türk Dünyası ve Türkiye sevdalısı Sayın Paşayeva'yı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.

M. Kemal Sallı

Jadore Yönetim Kurulu Başkanı Nezahat Kayışkan, Haber müdürümüz Funda Akosman Erman ve Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva

GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva, 24 Mart 1975 tarihinde Azerbaycan'ın Tovuz rayonundaki düz kırıklı kentinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğreniminin ardından Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü'nü ve Bakü devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nü bitirdi.

1998 yılında ANS televizyonunda muhabir olarak çalışmaya başladı ve burada çok çeşitli görevlerde bulundu. 2005 yılında Haydar Aliyev vakfı'nın halkla ilişkiler bölüm başkanı oldu. 6 kasım 2005 günü yapılan gene seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Millî Meclisi'ne girdi. Millî Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler daimi komisyonu'nun üyesi olan Ganire Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan- Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Grupları'nın üyesidir. Ganire Paşayeva, Avrupa konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti'ni temsil eden kurulun da üyesidir.

Bekâr olan Ganire Paşayeva, Azerbaycan Türkçesi'nin yanı sıra Rusça ve İngilizce bilmektedir.