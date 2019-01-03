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Tebrikler 

Haber Müdürümüz Sayın Mustafa Kemal Sallı Kazakistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Uluslararası Cambıl Ödülü ve Madalyasına layık görüldü

Tebrikler 

Haber Müdürümüz Sayın Mustafa Kemal Sallı Kazakistan Ankara Büyükelçiliği tarafından Uluslararası Cambıl Ödülü ve Madalyasına layık görüldü

03 Ocak 2019 Perşembe 20:16
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Tebrikler 

FUNDA AKOSMAN ERMAN

Mustafa Kemal Sallı, adı gibi Atatürkçü, ömrünü Türklüğe adamış, Türk Dünyası’nın birlik ve beraberlik içinde olması için çalışmıştır

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü olarak attığı manşetler hep çok konuşulmuş, geleceği stratejik öngörüleri ile iletmiş, hep çözüm önerilerinde bulunmuştur ülkemizin menfaati adına. 

Sağlığını hiçe sayarak, gönül verdiği davada, genç delikanlılara taş çıkaran bir performans ile hayatı boyunca çalışmıştır. 

Bu yolu Önce Vatan Ailemizle beraber yürüdüğü için şanslıyız ve ard arda gelen ödüllerinin haklı gururunu yaşıyoruz. 

Dilerim tüm bu emekler yerini bulur, Türk Dünyası tek yumruk olarak dünyadaki yerini alır.  Sonsuz tebrikler Kemal ağabey, açtığın Işıkta ilerleyeceğiz.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı Önce Vatan Gazetesi Haber Müdürü Mustafa Kemal Sallı ile görüştü

İki ülke arasındaki kültür ve basın ilişkileri söz konusu olan görüşmede Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Ulu Bozkır’ın Yedi Yönü” makalesi ele alındı.

Görüşme sonunda, Mustafa Kemal Sallı yıllardır iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının pekişmesine, Türkiye’de Kazakistan’ın ve Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev siyasetinin tanıtılmasına yaptığı değerli katkılarından dolayı Uluslararası Cambıl Ödülü ve Madalyası ile ödüllendirildi. 

Madalyayı takdim eden Büyükelçi Saparbekulı Mustafa Kemal Sallı’ya Kazak milleti adına teşekkür ederek en içten dileklerini arz etti.

Önce Vatan Gazetesi

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