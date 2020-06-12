Tatil planı yapanlar dikkat!

İSTANBUL - Koronavirüs tehlikesi hala devam ederken yaz sezonunu deniz veya havuzda geçireceklere uzmanından uyarı geldi. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesinden Uzm. Dr. Akif Çelik “Koronavirüs temel olarak damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Virüsün insanlara havuz veya sudan bulaştığı görülmedi. Ancak, havuz ve plajlar birçok insanın aynı anda bulunabildiği ortamlar olması nedeniyle bulaş açısından riskli olabilir. Koronavirüs açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ve ayrıca kapalı havuzlar yerine açık yüzme havuzları tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.



ŞEZLONGLARA, DUŞLARA DİKKAT EDİN



Duş alanları, soyunma odaları gibi ortak kullanılan alanlarda koronavirüs riskinin daha yüksek olduğuna işaret eden Dr. Çelik, şöyle devam etti:



“Unutulmamalıdır ki havuz kenarı, basamaklar, korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları, buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, kapı kolları gibi temasın yüksek olduğu yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşıyor. Bu alanlar sıklıkla temizlenmeli. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınılmalı, elleri su ve sabunla yıkamalı ya da el antiseptiği kullanılmalı. Koronavirüs, dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalı. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalı. Evlerinde özel havuzları bulunanlar her zaman beraber yaşadıkları aileleri ile havuzu kullanmaları halinde suyun dezenfeksiyonuna özen göstermeleri dışında başka bir önlem almalarına gerek yok.”



PLAJ HAVLUNUZU 60 DERECEDE YIKAYIN



Yaz döneminde sosyal mesafe kurallarına uymak için yapılması gerekenleri sıralayan Dr. Çelik, “Öncelikle ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası ya da temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmamalı. Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi sağlamaya dikkat edilmeli. Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske takılmalı. Ayrıca kendimize ait plaj havlusu getirmeye dikkat edilmeli. Kullanım sonrası havlu gibi tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı ve asla paylaşılmamalı. Temas koronavirüs riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre vakit geçirilmemeye önem gösterilmelidir” diye konuştu.



TERLEDİĞİNİZDE MASKENİZİ DEĞİŞTİRİN



Yazın sıcak havalarda maske kullanımını zor olmasına rağmen koronavirüse karşı buna özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Çelik, şu bilgileri verdi:



“Özellikle yazın maske kullanımı çok daha zor olabilir fakat unutulmamalıdır ki virüs maske takmamaktadır. Yazında risk devam etmektedir bu nedenle ne kadar zor ve konforsuz olursa olsun maske kullanmaya dikkat etmeliyiz. Nemli ortamlar çoğu mikroorganizma gibi koronavirüs içinde riski artırır. Bu nedenle terlediğimizde ve maskemizin nemlendiğini hissettiğimizde maskemizi değiştirmeyi unutmamalıyız.”