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TAŞ MABETİ... HİÇ BİR  RASTLANTI TESADÜF DEĞİLDİR! 

23 Şubat 2023 Perşembe 12:16
TAŞ MABETİ... HİÇ BİR  RASTLANTI TESADÜF DEĞİLDİR! 

FUNDA AKOSMAN

20 yıllık yüksek kalite ve eşsiz asırlık parçalardan oluşan özel koleksiyonumuzu 2. Şubemiz olan Söğütlüçeşme Caddesi/ Kadıköy mağazamızda sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz! 


Asırlık koleksiyon tesbihler, fosilli kehribar tesbihler, ham doğal taş tesbihler ve  tesbihte meşhur Sürmeli Usta tarafından ince işçilikle özel olarak tasarlanan tesbihler  bulunmaktadır.Kadın ve erkek gümüş yüzük çeşitleri ve takılar, ham doğal taşlar ve doğal taş takıların şifasını keşfetmeniz için kişinin enerji bedenine özel uyumlanarak siz değerli ziyaretçilerimize sunulur.

  

  

İletişim için:

Osmanağa Şube:

Osmanağa Mahallesi, Söğütlüçeşme Caddesi, Bulvar Çarşısı No 64, Kadıköy/İstanbul

Caferağa Şube:

Caferağa Mahallesi, Nail Bey Sokak. No:17, 34740 Kadıköy/İstanbul

Telefon:  0533 460 16 88

Önce Vatan Gazetesi

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