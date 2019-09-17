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‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi

Göbeklitepe’nin keşfedilmesinde rol oynayan bekçi Mahmut Yıldız hikayesini anlattı.

‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi

Göbeklitepe’nin keşfedilmesinde rol oynayan bekçi Mahmut Yıldız hikayesini anlattı.

17 Eylül 2019 Salı 11:40
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‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi

İSTANBUL - Tarlasını sürerken tarihi kalıntılar bularak insalığın sıfır noktası diye adlandırılan en eski ibadet merkezi Göbeklitepe’yi gün yüzüne çıkarılmasında rol oynayan Mahmut Yıldız, bu yıl 24-25 Eylül’de Göbeklitepe’de gerçekleşecek olan Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect’e katılımı öncesinde hikayesini anlattı.

Şimdilerde Göbeklitepe’nin korunması için bekçilik görevini üstlenen Yıldız, amcası ile tarlasını sürerken tarihi kalıntılar bulduklarını belirterek keşfin başlangıcını şu sözlerle anlattı:

“Biz tarlayı sürerken buranın altında harabe ya da köy olduğunu tahmin ediyorduk çıkan taşlardan. Şanlıurfa halkı da gelip burada dilek diliyordu. Hastaların gelip burada şifa bulduğunu söylenirdi. Çocuğu olmayanlar gelip kurban keserdi. Davar sahipleri de burada kurban kesip yemek dağıtıyordu, hayvanları herhangi bir hastalığa yakalanmasın diye. Biz amcamla tarlayı sürüyorduk. Birkaç sene sürünce tarlada taşlar yüzeye çıkmaya başladı. Taşları kenara koyuyorduk çalışmak için. Traktör girmezdi zaten buraya, öküzlerle sürüyorduk. Taşları kenara atarken iki tane resimli taşı fark ettik. Biri yarım insan boyunda bir kertenkele. Sonra bunlar Şanlıurfa’da müzeye verildi. 7-8 sene orada kaldı. Kazılar başladıktan Alman arkeologlara bu taşlar hakkında bilgi verildi ve çalışmalar hızlandırıldı. ”

‘DÜNYANIN HER YERİNDEN İNSANLAR BİZE TEŞEKKÜR EDİYOR’

Yıldız’ın bir başka ismi daha var, o da ‘Tarihin Bekçisi’. Yıldız buna ilişkin, “Her cefanın sonunda sefa vardır. Biz de bu tarlada çalışırken çok cefa çekerdik. O cefadan kurtulduk ama tarla da elimizden gitti. Devlet burayı kamulaştırdı, Almanya’dan gelip kazı yaptılar. Şimdi de dünya kültür mirasına girdi. Tabii gurur duyuyorum. Dünyanın her tarafından gelen insanlar teşekkür ediyor bize. Güzel bir şey bu. O cefanın karşılığını yaşıyoruz” dedi.

“KAZI ÇALIŞMALARININ ARTIRILMASI LAZIM”

Göbeklitepe’nin dünyaya daha fazla tanıtılması için gündemde olan projelerden de bahseden Yıldız, “Buranın eksikleri var. Kazıyı hızlandırmak lazım. Senede 40-45 gün çalışma yapılıyordu önceden. Şimdi üç aya çıktı bu süre. Bu inşallah 6 aya kadar çıkar. Ne kadar kazılsa o kadar iyi şeyler de çıkar” diye konuştu.

Red Bull Amaphiko Connect etkinliğinde daha iyi bir dünya inşa etmek için emek veren 12 sosyal girişimci ile bir araya gelecek olan Mahmut Yıldız, katılımcılara da bir öneride bulundu:

“Her şeyin ciddiyetini anlamak, doğrusunu öğrenmek lazım. İşin gerçeği neyse, kimin emeği geçmişse unutmamak lazım. Yabancı olsun, tarla sahibi olsun. Her şey çalışmakla oluyor. Oturduğum yerde kazanç sağlayayım diye bir şey olmaz. Bir iş ne kadar zorsa o kadar güzel şeylere sebebiyet verir.”

RED BULL AMAPHIKO CONNECT NEDİR?

Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe’de gerçekleşecek. 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan programda sosyal girişimciler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitim alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarihin BekçisiGöbeklitepe
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