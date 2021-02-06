TARİH VE DENİZ BİR ARADA: PATARA

MURAT AK





Boylu boyunca uzanan muhteşem bir sahil, hemen yanı başında antik dünyanın en önemli kentlerinden biri. Dilerseniz tarihin tozlu ve karanlık sayfalarında bir yolculuğa çıkın, dilerseniz incecik kumuyla doyasıya keyfini sürebileceğiniz sahile kendinizi bırakın.

KAŞ İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE

Patara, ülkemizin turizm başkenti Antalya ili sınırları içerisinde bulunuyor. Kaş ilçesine bağlı olan Patara bir başka turizm merkezi Kalkan ilçesine çok yakın bir konumda bulunuyor. Antalya il merkezine yaklaşık 210 km. mesafede bulunan Patara, Kaş’a ise yaklaşık 40 km. mesafede yer alıyor. Hitit dilinde “Patar”, Likya dilinde ise “Pttara” şeklinde isimlendirilen bölge, geçmişten günümüze limanı ve sahiliyle de Akdeniz’in önemli merkezlerinden biri olmuş.

12 KM UZUNLUĞUNDA MUHTEŞEM BİR SAHİL

Patara, yaklaşık 12 km’yi bulan muhteşem sahiliyle harika bir güzelliğe sahip. Bölgedeki kumsalların en uzunu olan Patara Plajı, incecik kumlu yapısıyla da göz dolduruyor. Denizin sığ bir yapıda olduğu plajda, yüzmeyi çok iyi bilmeyenler için de son derece uygun bir yapı mevcut.

SÖRFÇÜLER İÇİN TAM BİR CENNET

Patara Plajı’nda rüzgar hiç durmuyor. Rüzgarın adeta orkestra şefi olduğa Patara, sörf tutkunları için tam bir cennet. Dünyanın birçok yerinden gelen sörf tutkunlarını misafir eden sahilde aynı zamanda çeşitli yarışmalar ve organizasyonlarda düzenlenmektedir.

CARETTA CARETTALARIN YUMURTLAMA ALANLARINDAN BİRİ

PataraPplajı, deniz ve sörf tutkunları için önemli olduğu kadar koruma altında olan Caretta caretta kaplumbağaları için de son derece önemli bir bölge. Carettaların her sene düzenli yumurta bıraktıkları yerler arasında bulunan Patara Kumsalı, bu nedenle koruma altında bulunduruluyor.

SETLER KORUMA AMAÇLI YAPILMIŞ

Patara bölgesi, son derece rüzgarlı olduğu için sahildeki kum taneciklerinin ve tozların Patara Antik Kenti’ne zarar vermemesi için sahil tarafına setler inşa edilmiş.

HEMEN YANIBAŞINDA MUAZZAM BİR ANTİK KENT

Patara, sadece muhteşem güzellikte sahiliyle değil, aynı zamanda bu sahilin hemen yanı başında bulunan antik kentle de son derece ünlü bir bölge. Binlerce yıl öncesine uzanacak bir yolculuğa çıkabileceğiniz Patara’da, bunun yanında son derece keyifli ve eğlenceli deniz keyfi de cabası.

LİKYA UYGARLIĞININ BAŞKENTLERİNDEN ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Antik dünyanın en önemli şehirlerinden biri olarak kabul edilen Patara, bir Likya kenti. Belli bir süre Likya birliğinin de başkentliğini yapan Patara da aynı zamanda birlik toplantıları da meclis binasında düzenlenmekteymiş. Likya birliği içerisinde üç oy hakkına sahip altı şehirden biri olan Patara, her dönem önemli bir merkez olarak varlığını sürdürmüş.

ANTİK DÜNYANIN HUBUBAT DEPOSU

Sahili kumla dolmadan önce ticaret için son derece önemli bir konumda olan Patara, antik dünyada Akdeniz’de bulunan üç önemli hububat deposundan (Granarium) biri olarak kabul ediliyor. Roma İmparatorluğu döneminde de önemini artıran antik kent, o dönemde Likya-Pamphilya eyaletlerinin de başkentliğini yapmış.

EN ESKİ DEMOKRATİK MECLİS BİNASI PATARA’DA

Demokrasinin var olduğu kabul edilen dönemler içerisinde inşa edilmiş en eski demokratik meclis binası da Patara’da bulunuyor. Patara Meclis Binası, 2010 yılında restore edilmiş.

ROMA ZAFER TAKISI GELEMİŞ KÖYÜNDEN HEMEN SONRA

Şu ana kadar ortaya çıkarılmış kalıntılar arasında en görkemlilerinden biri olarak kabul edilen Roma Zafer Takısı, Gelemiş köyünün hemen yakınında bulunuyor. M.S. 1. yy.da inşa edildiği tahmin edilen zafer takısı bölgede görülmeye değer eserler arasında yer alıyor.

ÇÖL İÇİN FON GÖRÜNÜMÜ PATARA’YA AİT

Kilometrelerce upuzun ince kumlardan oluşan yapısı nedeniyle Patara Plajı, aynı zamanda bir çölü de andırıyor. İşte bu nedenle Yeşilçam filmlerinde çöl görüntüsünü yansıtabilmek için Patara Plajı yoğun olarak setlerde kullanılmış.

NOEL BABA’NIN MEMLEKETİ PATARA

Hristiyanlarca kutsal kabul edilen ve asıl ismi Saint Nicholas olan Noel Baba’nın da Pataralı olduğu çeşitli kaynaklarda ifade edilmektedir.

TARİH VE DENİZİN BİR ARADA OLDUĞU PATARA’YA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşmak dileğiyle, buram buram antik dünyayı soluyacağınız tarihi kentin yanında mükemmel bir deniz keyfini de bonustan kazanmak üzere özgürlüğünüzü alın ve Patara’ya yelken açın, hep seyahatte kalın…

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