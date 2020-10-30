TARİH KİTABININ GİRİŞ SAYFASI: EFES

MURAT AK

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış muhteşem bir şehir. Ülkemizin en önemli turizm markalarından biri. Caddelerini adımladığınızda binlerce yıl öncesinin havasını derinden soluyacak, kendinizi sanki antik dünyanın bağrında yaşıyormuş hissedeceksiniz. Zaman makinasına binip görkemli ve gizemli antik çağları ziyaret etmek istiyorsanız Efes, tüm haşmetiyle sizleri bekliyor.

İZMİR İLİ SELÇUK İLÇESİ SINIRLARINDA

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Efes; İzmir ili Selçuk ilçesi sınırlarında bulunuyor. Kuruluşu MÖ 6000’li yıllarda, Cilalı taş devrine kadar uzanan Efes, Helen (Klasik Yunan döneminde) ünlü İyonya’nın on iki şehrinden biriydi. Efes, önemini Roma imparatorluğu döneminde de artırarak korumuştur.

2015 YILINDA UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE

Efes antik şehri, 1994 yılında UNESCO Dünya mirası geçici listesine eklendi. Uzun bir sürecin sonrasında nihayet 2015 yılında bu muhteşem şehir, UNESCO’nun kalıcı Dünya mirası listesine alındı.

ARTEMİS TAPINAĞINI MUTLAKA ZİYARET EDİN

Dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilen Artemis tapınağı, Efes ziyaretinizde mutlaka görmeniz gereken duraklardan biri. Antik dünyanın mermerden inşa edilen ilk tapınağı olan Artemis tapınağının temellerinin MÖ.7. yüzyıla kadar dayandığı ifade edilmektedir. Lidya kralı Croesus tarafından sözde Tanrıça Artemis'e ithafen yaptırılan tapınağın tasarımı, Yunan mimar Chersiphron tarafından gerçekleştirilmiştir. Tapınak, antik çağın en ünlü heykeltıraşları Pheidias, Polycleitus, Kresilas ve Phradmon tarafından yapılmış bronz heykellerle süslenmiştir.

CELSUS KÜTÜPHANESİ ÇOK ÜNLÜ

Efes antik şehrinin en ünlü mekanlarından biri de şüphesiz Celsus kütüphanesi. Kütüphaneyi yaptıran Efes valisi Celsus öldükten sonra oğlu, kütüphaneyi babasının adına mezar anıtı olarak da teşrif etmiştir. Böylece bu muhteşem eser, hem kütüphane hem de mezar anıtı olarak kullanılmıştır. Celsus’un lahdinin, kütüphanenin batı tarafında yer aldığı bilinmektedir. Bu ünlü kütüphanede yer alan kitap rulolarının ise duvarlarında yer alan nişlerde muhafaza edildiği ifade edilmektedir.

BÜYÜK TİYATRO MUHTEŞEM

Yaklaşık 25.000 kişilik kapasitesiyle antik dünyanın e büyük açık hava tiyatrosudur. Mermer caddenin sonunda yer almaktadır. Hz. İsa’nın en ünlü havarilerinden biri olan St. Paul’ün vaazlarına da ev sahipliği yapan bu muhteşem tiyatronun sahne binası üç katlıydı ve çok süslüydü. Sahne binası, şimdi tamamen yıkılmış durumdadır. Tiyatronun oturma basamakları üç bölümlüdür. Bu muhteşem ambianstaki mekanda bol bol jenerik hatıra fotoğrafları çektirmeyi unutmayın.

TRAJAN ÇEŞMESİ

Cadde üzerinde yer alan iki katlı anıtlardan biri olan Traianus çeşmesinin ortasında İmparator Traianus'un heykeli bulunmaktadır. Bu heykelin ayağı altında bulunan kürenin ise dünyayı simgelediği ifade edilmektedir.

YAMAÇ EVLER

Devrin en ihtişamlı mekanlarını yansıtan çok katlı Yamaç evler terasların üzerine inşa edilmişti. Şehrin en zenginlerinin oturduğu, Peristilli ev tipinin en güzelleri olarak ifade edilen bu evlerde duvarlar, mermer kaplama ve fresklerle, taban ise mozaiklerle kaplanmıştır. Antik çağların bu gösterişli evlerinin hemen hemen hepsinde kalorifer sistemi ve hamamın bulunması dikkat çekmektedir.

TİYATRO GYMNASİUMU

Tiyatro Gymnasiumu, hem okul, hem de hamam işlevine sahiptir. Yapı, oldukça büyük olup avlu kısmı açıkta bulunmaktadır. Gymnasium’da bulunan mermer parçalar, restorasyon çalışmaları için dizilmiştir.

AGORA

Agora, çarşı anlamında kullanılmakta olup kentin ticari ve kültürel merkeziydi. Yaklaşık 110 x 110 metre boyutlarında olan Agora’nın ortası açık, çevresi dükkânlarla ve portiklerle çevriliydi. Efes agorası, mermer Cadde'nin hemen başlangıç noktasında bulunmaktadır.

HAMAM VE UMUMİ TUVALET

Hamamlar ve umumi tuvaletler, Romalıların en önemli sosyal yapılarından olduğu ifade edilmektedir. Roma hamamlarında, soğuk, ılık ve sıcak kısımlar bulunmaktadır. Bizans döneminde elden geçirilmiş ve tamir görmüştür. Umumi tuvalet yapısının ortasında havuz bulunmaktadır ve bu mekanlar aynı zamanda toplanma yeri olarak da kullanılmıştır.

LİMAN CADDESİ

Efes, bir zamanlar tam liman kenarındaydı. Bugün alüvyonlarla tamamen dolmuş bir konumda bulunan Antik limandan büyük tiyatroya uzanan Liman caddesi (Arcadiane Caddesi), Efes'in en uzun caddesidir. Efes’in Hristiyanlık döneminde çeşitli anıtların yapıldığı bu cadde, yaklaşık 600 metre uzunluğundadır. Dört sütunlu dört Havari Anıtı, caddenin hemen hemen ortasında bulunmaktadır ve her birinde havarilerden birinin heykeli yer almaktadır.

TARİH KİTABININ GİRİŞ SAYFASINA YELKEN AÇIN

Can gezikolikler, söz konusu Efes gibi muhteşem bir şaheser olunca tek bir yazıya sığdırmak, satırları bitirebilmek mümkün olmuyor. Efes’te kaldığımız yerde tekrar buluşabilmek dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve tarih kitabının giriş sayfası Efes’e yelken açın, hep seyahatte kalın…

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