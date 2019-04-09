TANAP, 3 Bin 600 Engelli İle İş Dünyası Arasında Köprü Kuracak

Türkiye için stratejik önemde yar alan TANAP, güzergahı boyunca yürüttüğü, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEİP) ile yerel-bölgesel kalkınma ve gelişmeye katkıda bulunmaya devam ediyor. TANAP SEIP kapsamında DİSODER tarafından yürütülen ESKİP projesi ile hat güzergâhındaki 14 ildeki engelliler, aileleri ile birlikte sosyal hayata ve iş dünyasına kazandırılacak. TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEİP) çerçevesinde 6.3 milyon TL’lik yatırımla geliştirilen ESKİP, 3 bin 600 engellinin hayatına dokunacak. Proje aracılığıyla engelliler ile iş dünyası arasında köprü kurulacak.

TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi) güzergâhı üzerinde yapılan ihtiyaç analizinin sonuçlarına uygun şekilde tasarlanan SEİP (Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları) ile Türkiye’ye sosyo-ekonomik açıdan katkı sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda DİSODER (Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği) tarafından yürütülen ve TANAP tarafından 6.3 milyon TL’lik bir yatırımla gerçekleştirilecek ESKİP (Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi) ile Boru Hattı güzergâhındaki 14 ilde ve bu illere bağlı 40 ilçede, engellilerin her türlü sosyal hizmete ulaşmaları, işverenlerle bir araya getirilerek iş hayatına kazandırılmaları sağlanacak.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen DİSODER (Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği)’in ev sahipliğinde, 9 Nisan Salı günü düzenlenen tanıtım toplantısında proje kapsamında yürütülen çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Projenin tüm aşamalarını basın mensuplarına aktaran DİSODER Başkanı Hakan Elbir, projenin kısa ve uzun vadeli hedefleri hakkında bilgiler verdi.

Engellilerin her türlü hizmete erişimi sağlanacak

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde DİSODER tarafından geliştirilen ESKİP projesiyle engelliler ve ailelerinin iletişim kurma becerilerinin geliştirilmesi ve başarısızlık korkusundan sıyrılarak topluma kazandırılması yönünde çok önemli bir adım attıklarını vurgulayan Hakan Elbir, “Projeyle engellilerin her türlü hizmete erişerek, toplumda engellilere yönelik oluşan negatif algının ortadan kaldırılması yönünde farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi

Hakan Elbir, proje hakkında şu bilgileri verdi:

Engellilerin iş hayatına katılımları stratejik öncelik

“ESKİP Projesi, kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkeleri temelinde geliştirilmiş ve bu temelden hareket ederek, TANAP güzergâhındaki 14 ilde ve bu illere bağlı 40 ilçede hayata geçirilmeye başlanmıştır. Toplam bütçesi 6.3 milyon TL olan projemizle, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engelliye ve ailelerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu rakamın en az yüzde 15’inin sosyal hizmetlere erişimi, 5 pilot mekânda engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi ve engelliler ile işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkân sağlanması stratejik önceliğimiz arasında yer alıyor.

695 araç dağıtılacak, 5 pilot merkez kurulacak

Proje kapsamında yaklaşık 4 milyon TL’lik 695 adet araç gereç dağıtımı ve 5 ilde 5 kamusal mekanın engelliler için erişilebilir hale getirilmesini sağlayarak Ardahan, Erzurum, Kars, Sivas ve Yozgat illerinde belirlenen 5 pilot mekanda TSE 9111 standardı gözetilerek ek donanım ve düzenlemeler yapılarak, engelliler için erişebilir örnek/model alanlar oluşturacağız. Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Yeni Bina, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Parkı içerisinde bulunan Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, Kars Halk Eğitim Merkezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Daire Başkanlıkları A ve B Binaları, Yozgat Sorgun Kaymakamlık Binası erişebilir mekan olarak düzenlenecek merkezlerdir. Bu uygulamanın, ortak yaşam alanının modellenmesi yolu ile hayata geçirilmesi engellilerin eşit fırsata sahip olmalarına ve örnek erişilebilir alanların karar verici ve uygulayıcı kurumlar için rehber niteliğinde olmasının sağlanmasına vesile olacaktır.

Proje kapsamında 2018 yılının Aralık ayından bu güne kadar gerçekleştirdiğimiz 29 adet Engelsiz Eğitim Buluşmaları ile 2.600 kişiye erişerek engellilerin aileleriyle birlikte sosyal hayatın merkezinde bulunmalarına yönelik ilham yarattık. Projemizin devamında engelliler ve aileleri için bir tuğla daha koyup, onların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Onlarla iş dünyasının temsilcileri arasında köprü kuracağız. Ve engellilerin kendileri için kurulan o köprüden geçerek iş dünyasına ulaşmalarını olanaklı hale getireceğiz. Bu amaçla İstihdam potansiyeli yüksek Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde “Engelliler için Kariyer Günleri” ve eğitimler düzenleyerek engellilerle engelli aday arayan işverenleri bir araya getiren ortamları yaratıp, engelli bireylerin işgücüne katılım oranlarının artırılması ve doğru şekilde istihdam edilmelerinin sağlanmasına imkan sunmak istiyoruz.

Engellilere yönelik engelsiz algısı oluşturulacak

Proje ile engellileri yaşamın merkezinde konumlandırarak onların iş dünyasında yer edinebilmelerine yönelik gerekli tüm yönlendirmeyi yapacaklarını kaydeden Elbir, “Toplumun hemen her kesimi engelliler hakkında yetersiz ve yanlış bilgilere sahip. Engellilerin sosyal yaşama ayak uyduramayacak durumda olduklarına dair yanlış bir görüş var. Biz bu proje ile bunu ortadan kaldıracağız. Toplumun tüm kesimlerinde engelsiz algısı oluşturarak farkındalık bilinci yaratacağız” diye belirtti.