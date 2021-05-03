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Tam kapanmada Karadeniz'de köy ve yaylalara akın ettiler 

KARADENİZ'de tam kapanmada, kent merkezlerindeki evlerinde kalmak istemeyenlerin tercihi köy ve yayla evleri oldu. Kapanma öncesi gittikleri köy ve yaylalarda izole olanlar, bağ ve bahçe işlerini yapıp, salgının stresinden uzaklaşmaya çalışıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 10:52
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Tam kapanmada Karadeniz'de köy ve yaylalara akın ettiler 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde başlatılan 17 günlük tam kapanma kapsamında Karadeniz'de kent merkezi ve ilçelerden köy ve yaylara akın oldu. Sokağa çıkma yasağını yayla ve köylerinde geçirenler temiz hava ve bol güneşin keyfini çıkarıyor, bağ ve bahçe işleri yaparak vakit geçiriyor.

Baharın da gelişiyle birlikte öne çekilen göçle Trabzon'un yaylalarını şenlendiren vatandaşlar, organik beslenip, doğal yaşamda izole oluyor. Gurbetçilerin de tatil için geldiği bölgede hareketlilik yaşanırken, kırsalı tercih edenler salgın stresinden de uzaklaşmaya çalışıyor.

'KORONAVİRÜSTEN HİÇ ETKİLENMEDİK’

Hayvancılıkla uğraşan Nilay Sağır, “Biz kışın köyde, yazın da yaylada yaşarız. Hayvanlarımız var onlarla ilgileniriz. Koronavirüsten hiç etkilenmedik. Sürekli doğada hayvanlarımızla birlikteyiz. Burada maske falan da takmayız. Şehre çok fazla inmiyoruz zaten. Şehre indiğimiz zaman da çok dikkatli oluruz. Buraya geldiğimizde maskeyi çıkardığımızda ‘oh dünya varmış’ diyoruz. Kısıtlama öncesi çok fazla kişi geldi köyümüze. Dışarıdan biri geldiği zaman ancak virüs aklımıza geliyor. Tedirgin oluyoruz. Acaba virüs var mıdır diyoruz” dedi.

‘YABANCI GELSE KORKARIZ, TEDİRGİN OLURUZ’

İzole bir hayat yaşadıklarını belirten Nurten Eyüboğlu, “Ben buraya yurt dışında virüsten kaçarak geldim. Virüs çıktığından beri buradayım. Burada tarlada bağda bahçede vakit geçiriyoruz. Binaların arasında sıkışmıyoruz. Evlerimiz hep birbirimize mesafeli olduğu için maske kullanmıyoruz. Alışverişe haftada bir defa gidiyoruz. Onda da çok tedirgin oluyoruz. Maskelerimizi takıyoruz, eldiven giyiniyoruz, elimizde kolonya ile alışveriş yapıyoruz. Yabancı biri köyümüze gelse korkarız, tedirgin oluruz. Kimseye yaklaşmayız. Elimizden geldiğince virüs bize uğramasın diye gayret ediyoruz” diye konuştu.

‘TARLALARIMIZI EKTİK, KÜMES HAYVANI ALDIK’

Pandemi ile birlikte köy yaşantılarına geri döndüklerini söyleyen İbrahim Bayram, “Pandemi döneminde herkes köylerindeki evlerine geri döndü. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu zaman dört duvar arasında şehirde insan kafayı yiyor. Sağlığından daha da çok oluyor. Biz pandemi döneminde genellikle burada köydeki evimizde kaldık. Tarlalarımızı ektik, birkaç kümes hayvanı aldık. Şimdi sebze ihtiyacımızı tarlamızdan karşılıyoruz, kümesten de yumurtalarımızı alıyoruz, ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Zaman çok güzel geçiyor. Pandemi bize topraktan yararlanabilme fırsatını tekrar sundu. Allah kısıtlamalarda şehirde dört duvar arasında kalanların yardımcısı oldun” ifa6delerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKapanmaKısıtlamaKaradenizYayla
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