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SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU YAKLAŞIK 200 ŞEHİRDE ORTAK DİLEKLER İLE GERÇEKLEŞECEK

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 18 Eylül Pazar günü dokuzuncu yılında yaklaşık 30 ülke de ve 200 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

01 Eylül 2022 Perşembe 12:53
SÜSLÜ KADINLAR BİSİKLET TURU YAKLAŞIK 200 ŞEHİRDE ORTAK DİLEKLER İLE GERÇEKLEŞECEK

Hasret Dilek Delier / MANİSA 

2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl 9’uncu etkinliğiyle tüm kadınları bisikletleriyle birlikte buluşma noktalarına davet ediyor.

Rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile 18 Eylül Pazar günü Türkiye’de ve dünyada yaklaşık 200 il ve ilçede düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nda binlerce kadın aynı anda pedal çevirecek.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için düzenlenmektedir.

İstanbul’dan Miami’ye binlerce kadın katılacak

2013 yılında ilk kez İzmir’de bir grup kadın tarafından düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu her yıl yeni şehirlerin katılımı ile büyüyerek uluslararası bir bisikletli kadın hareketine dönüştü. Yıllar içinde İtalya’dan Almanya’ya Kanada’dan İran’a birçok ülkede kadınların bireysel inisiyatifiyle organize edilen bisiklet turu, binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile oldu.

Gazeteci – yazar Hasret Dilek Delier, Manisa Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinasyon Sorumlusu Özlem Şahin'e ortak dilekleri, duygu ve düşüncelerini sordu:

Özlem ŞAHİN  ortak dilekler şöyle;

1. Kadınların toplumda daha görünür olması ve sorumluluk almasını, kadın ve erkeklerin bu toplumda aynı haklara, yükümlülüklere sahip olduğunu ve her alanda kendilerini özgürce ifade etme hakları olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

2. İklim Krizi’ ne karşı yönetimlerin ve bireylerin derhal ortak harekete geçmelerini...

3. Şehirlerin ulaşım sisteminde odağın sadece otomobil olmadığını, farklı ulaşım şekillerinin düşünülmesi gerektiğini ve bisikletin en sağlıklı, çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu hatırlatmak... Pandemi sürecinde şehir insanlarının açık ve yeşil alan ihtiyaçlarının arttığını görerek şehirlerin insan odaklı olarak yeniden tasarlanmasını, kamu alanlarının özellikle kadınların, çocukların ve yaşlıların rahatlıkla ortak olarak kullanımına sunulmasını...

4. Yaya ve bisikletliler için güvenli ulaşım altyapısı ve hizmetleri almak ve motorlu taşıtların neden olduğu kazalarda bisikletli ölümlerinin durmasını, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını...

5. Özellikle büyük şehirlerimizde pazar günleri, şehir merkezinde bazı caddelerin motorlu araç trafiğine kapatılarak ‘otomobilsiz pazar’ ilan edilmesini İSTİYORUZ.

Yaklaşık 200 şehirde ve 30 ülke de bisiklete olan farkındalığın artırılması amacıyla bir araya gelen ve herhangi bir gruba veya kuruluşa bağlı olmayan gönüllü kadınlardan oluşan “Süslü Kadınlar”, 18 Eylül Pazar günü  belediye başkanlarına ‘otomobilsiz pazar’ taleplerini iletecekler. Paris, Londra ve  Brüksel’ de olduğu gibi, tüm şehirlerimizde  Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ nün kutlanmasını ve yılda bir pazar günü sokakların motorlu araç trafiğine kapatılmasını isteyecekler.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ nu başlatan Sema Gür’ün de ifade ettiği gibi “2013’te İzmir’de bisikletlerimizle yaklaşık 200 kadın yola çıkarken, 2022’de bu turun global hale geleceğini ve binlerce kadının ortak dileklerle bisikletleriyle yollarda olacağını hiç düşünmemiştik. Şimdi biz binlerce kadın; pedallarımızın itici gücünü tüm toplumda da göstermek istiyoruz, çocuklarımıza daha temiz ve yaşanabilir dünya bırakmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz.”

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yurtdışında Fancy Women Bike Ride ismiyle yapılıyor ve koordinasyondan sorumlu Pınar Pinzuti: ‘Dünya’da onlarca şehirde Türkiye ile eş zamanlı olarak yapılan bisiklet sürüşü yurtdışında yaşayan Türk kadınlarının özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor ve ülkemizden dünyaya yayılan bu çok değerli kadın hareketi çok beğenilerek izleniyor’ dedi.

Manisa Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Koordinasyon Sorumlusu Özlem ŞAHİN'e verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ediyor, dileklerinin gerçekleşmesini temenni ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

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