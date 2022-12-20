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Sürücü kursu eğitmeninden 'zincir' uyarısı

20 Aralık 2022 Salı 10:53
Sürücü kursu eğitmeninden 'zincir' uyarısı

 KOCAELİ’de özel bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Çetin Seymen, araç zincirinin önemine değinerek, “Karlı ve buzlu havalarda özellikle kış lastiklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, zincir takılması hayati önem taşır, olası kazaları önler” dedi.

Kocaeli’de özel bir sürücü kursunda eğitmen olarak görev yapan Çetin Seymen, araç zincirinin önemine değindi. Zincirin tamamen doğru takıldığına emin olduktan sonra sürüşe geçilmesi gerektiğini belirten Çetin Seymen, “Karlı ve buzlu havalarda özellikle kış lastiklerinin yetersiz kaldığı durumlarda, zincir takılması hayati önem taşır, olası kazaları önler” dedi.

Zincir takarken dikkat dilmesi gereken noktalar olduğunu ifade eden Seymen, “Takılacak zincirin, lastiğin çapına uygun olması, keskin noktaların lastiğe temas etmemesi çok önemlidir. Zincir takarken, halkaları birbirine dolanmamalıdır. Zinciri taktıktan sonra lastiğe tam olarak oturduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktaları yerine getirdikten sonra sürüş daha güvenli olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ARACIN ÇEKİŞİNE GÖRE TAKILMASI GEREKİR’ 

Zincirin doğru bir yöntemle basit bir şekilde takılabileceğini vurgulayan Seymen, “Zincir takılmadan önce yoğun kar varsa lastiğin çevresi ilk önce kardan temizlenir. Araç önden çekişliyse zincir ön lastiklere takılır, arkadan çekişliyse arka tekerlere takılması gerekir. Günümüzde en pratik zincirler ‘takmatik’ diye tabir edilen zincirlerdir. Bunların tercih edilmesi faydalı olacaktır” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sürücü Kursu EğitmeniZincir Uyarısı
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