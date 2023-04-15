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Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu Ormanya'ya renk kattı

Kocaeli'deki "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'nın konuklarından İngiliz Suffolk ırkı koyun ile bakıcısının dostluğu, görenlerin içini ısıtıyor.

15 Nisan 2023 Cumartesi 13:14
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Suffolk cinsi koyun ile bakıcısının dostluğu Ormanya'ya renk kattı
Kocaeli

Kartepe ilçesinde 2010 yılında kurulan, 53 türden 871 hayvanın barındığı Ormanya'nın bünyesine 11 ay önce katılan Suffolk koyunu 120 metrekare alanda yaşamını sürdürüyor.

Bakıcısı Abdullah Takkaç ile arasında özel bir bağ kurulan koyun, onun yanından bir an olsun ayrılmıyor.

Takkaç'ın isim bulamadığı için cinsi olan "Suffolk" diye seslendiği koyun ile dostluğu, Ormanya'ya renk katıyor.

Gün boyu peşinden dolaştığı bakıcısıyla oyunlar oynayan koyun, ziyaretçiler tarafından da ilgi görüyor.

Diğer koyunlara göre ağırlığı ve uzun boyuyla dikkati çeken Suffolk ile bakıcısı arasındaki dostluk, Ormanya'nın misafirleri tarafından şaşkınlıkla izleniyor.

"İnsanlar birlikte dolaştığımızı görünce şaşırıyor"

Abdullah Takkaç, AA muhabirine, 2,5 yıldır görev yaptığı doğal yaşam parkındaki "en iyi dostu"nun Suffolk koyunu olduğunu söyledi.

Takkaç, 11 ay önce tanıştığı Suffolk koyunuyla yakından ilgilendiğini aktararak, "Suffolk buraya geldiğinde küçüktü. Biz ilgilendik, sonrasında büyüdü ve kilo aldı. Elimizden geldiğince daha iyi bakacağız. Ona hayvan diyemem, arkadaşım diyebilirim. Sabah, akşam yemini ve suyunu ihmal etmem ve temizliğini yaparım. Kendimize gösterdiğimiz dikkati ona da gösteririm." diye konuştu.

Koyunla dolaştıklarını ve oyun oynadıklarını dile getiren Takkaç, şunları kaydetti:

"İlk geldiğinde korkup kaçıyordu. Daha sonra yem verirken temizlik yaparken ilgilenmeye başladı. Oyun istediğini fark ettim. Ben de ona karşılık vererek ilgilenmeye ve oyun oynamaya başladım. Sabah buraya gelince çıkarıyorum onu sonra benimle birlikte dolaşıyor. Birlikte diğer hayvanlara yem dağıtıyoruz."

Takkaç, insanların birlikte dolaştıklarını görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya geldiğim zaman ilk ona bakıyorum. 15-20 kişi olsa ben seslensem benim sesimi ayırt edebilir. Beni görünce hemen gelir. Ben de onun sesinden acıktığını ve susadığını anlayabiliyorum. Ben onun, o benim sesimden her şeyi anlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Suffolkun Ormanya'nın neşesi olduğunu anlatan Takkaç, normalde sakin bir yapıya sahip olan koyunun kendisini görünce hareketlendiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SuffolkcinsikoyunKocaeliOrmanya
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