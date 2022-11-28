Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.957,11
ALTIN
1.050,41
DOLAR
18,62
STERLİN
22,48
EURO
19,46
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli Personel Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.183 Sözleşmeli...
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Anadolu Üniversitesi Öğretim üyesi...
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Ordu Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Start-stop' özellikli aracın sürücüsüne 'motor durdurma' cezası

28 Kasım 2022 Pazartesi 15:58
'Start-stop' özellikli aracın sürücüsüne 'motor durdurma' cezası

SAMSUN'da 'start-stop' özelliği bulunan otomobili kırmızı ışıkta beklerken stop eden Ersel Sezgin'e (30) fahri trafik müfettişi tarafından kavşakta aracını durdurduğu gerekçesiyle 196 lira ceza kesildi. Ödediği cezaya mahkeme yoluyla itiraz eden Sezgin, "Türkiye'de tekim; 3 gündür bu cezaya gülüyoruz" dedi.

İlkadım ilçesinde pazarlamacı olarak çalışan Ersel Sezgin, 16 Kasım'da Kılıçdede Mahallesi, İstiklal Caddesi’nde trafik ışıklarında beklerken, yakıt tasarrufu amacıyla kiralık kullanıldığı start-stop özellikli otomobili stop etti. Yoluna devam Sezgin, adresine gelen trafik cezası karşısında şoke oldu. Sezgin, çevredeki fahri trafik müfettişi tarafından kendisine 'Kavşaklarda aracın motorunu durdurmak' suçundan 196 TL ceza kesildiğini öğrendi. Sezgin, ödemesini yaptığı cezanın iptali için Samsun 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

'3 GÜNDÜR BU CEZAYA GÜLÜYORUZ'

Mahkemeden gelecek kararı bekleyen Sezgin, "Kiralık bir araç kullanıyordum. Otomobilin fabrika çıkışlı kendi özelliği olarak start-stop bulunuyordu. 4'lü kavşakta bekleme yaptığım esnada start-stop devreye girdi ve araç stop etti. Sonrasında trafikte yolculuğuma devam ettim. Yaklaşık 2 gün sonra posta yoluyla evime trafik cezası geldi. Ceza tutanağında, 'Trafikte aracın motoru durdurmak' ibaresi bulunuyordu. Arkadaşlarıma attım cezayı, böyle bir ceza var mı dedim. Arkadaşlarım güldüler, hepsi çok şaşırdı. Emniyete gidip cezayı sordum, polisler de bana güldüler. Adliyeye gidip cezaya itiraz etmek istedim. Memur arkadaşların da gülmesine sebep oldum. Cezayı yediğim günden beridir bu duruma gülüyoruz diyebilirim. 196 TL bir ceza ödedim, eğer karar lehime olursa parayı bana iade edecekler. Bu cezayı Türkiye'de yiyen belki ilk insan ben oldum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Startstop özellikli AraçMotor Durdurma Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin'
Görkem Uludüz ile 'Yorum Sizin'
Sambacı kadınların çantası, Erzurumlu kadınlardan
Sambacı kadınların çantası, Erzurumlu kadınlardan
Her 10 kişiden 7’si taze meyve ve sebzelerin pazarlarda olduğunu düşünüyor
Her 10 kişiden 7’si taze meyve ve sebzelerin pazarlarda olduğunu düşünüyor
Jüpiter’in kızı Emelce’den Astroloji Buluşmaları -1-
Jüpiter’in kızı Emelce’den Astroloji Buluşmaları -1-
Kızıl Sakal'ın Mutfağı NO1 "Lezzet Lezzet Lezzet" mottosuyla açıldı
Kızıl Sakal'ın Mutfağı NO1 "Lezzet Lezzet Lezzet" mottosuyla açıldı
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Marmara için 'kuvvetli fırtına' uyarısı
Bursa’da geri dönüşüm deposu yangını
Bursa’da geri dönüşüm deposu yangını
Otizmli müzik dehası
Otizmli müzik dehası
Sosyalizmin Son Kalesi, ‘Puro’nun Kâbesi, ‘Rom’un Merkezi, Köleliğin Gözyaşı  KÜBA
Sosyalizmin Son Kalesi, ‘Puro’nun Kâbesi, ‘Rom’un Merkezi, Köleliğin Gözyaşı  KÜBA

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول