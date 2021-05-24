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Sözleşmeli personel alınacak

İller Bankası 365 sözleşmeli personel alacak

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:28
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Sözleşmeli personel alınacak

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü bankaya  giriş  sınavı  ile  Genel Müdürlük  ve  Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerinde  sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Mühendis, Mimar, İç Mimar,  Şehir Plancısı, Peyzaj  Mimarı,  Avukat, Tekniker, Yönetim Personeli(İstatistikçi) ve Yönetim Personeli alacak.

Sınav ANKARA’da yapılacak olup, sınav yerinin tam adresi ve sınav tarihi ileri bir tarihte Banka web sayfasında ilan edilecek olup, Yurt  İçi  Hizmet  Birimlerine  atanan  personel  6  yıl  hiçbir  şekilde  Genel  Müdürlüğe  ve diğer Yurt İçi Hizmet Birimlerine tayin isteyemeyecek.

Alım yapılacak kadro unvanları ve başvurularda aranan özel/genel şartlarla birlikte, başvuru yeri, tarihi ve başvuruda istenilen belgeler ile daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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