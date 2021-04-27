Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1389
ALTIN
472.782
DOLAR
8.2566
STERLİN
11.4147
EURO
9.9587
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik görevlisi alıyor
Sayıştay Başkanlığı 20 temizlik...
Gaziantep’te 17 adet iş yeri ihaleyle kiraya veriliyor
Gaziantep’te 17 adet iş...
23 Akademik Personel Alınacak
23 Akademik Personel Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
Güvenlik Görevlisi Alınacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik personel alacak
İstanbul Üniversitesi 33 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sosyal mesafeli tatilde tercih ‘kiralık araçlar’

Pandemi sürecinde bulaş riskinin getirdiği çekinceler, ulaşımda toplu taşıma yerine kiralık araçları öne çıkardı. Araç kiralamanın yaz aylarıyla birlikte daha da ivme kazanması beklenirken, yerli araç kiralama şirketi TurMobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu, “Kiralık araçlar yalnızca şehir içi ulaşımın değil, sosyal mesafeli tatil planlarının da parçası haline geldi” dedi.

27 Nisan 2021 Salı 12:10
2 Okunma
Sosyal mesafeli tatilde tercih ‘kiralık araçlar’

İSTANBUL - Pandemi sürecinde sosyal hayatın en çok etkilenen alanlarından biri ulaşım oldu. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği ve araştırma şirketi Nielsen iş birliğiyle hazırlanan bir rapora göre, 2020 yılında 39,6 milyar lira büyüklüğe ulaşan sektör, filosuna son bir yılda 57 bin 500 yeni araç kattı. Özellikle 2021 itibarıyla daha da yaygınlaşan araç kiralamanın yaz aylarının yaklaşmasıyla ciddi bir ivme kazanacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan araç, karavan, transfer ve tekne kiralama şirketi TurMobil’in Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu, “Kiralık araçlar yalnızca şehir içi ulaşımın değil, sosyal mesafeli tatil planlarının da parçası haline geldi. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle tatil rotaları yurt dışından yurt içine çevrilirken, uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarının yerini de kiralık araçlar ve VIP araçlar ile transferler alıyor” dedi.
 

“KİRALIK KARAVAN,  TRANSFER VE KATAMARANLARA İLGİ ARTTI”

Yeni normalin trendleri arasında yer alan izole tatilin, araç kiralama alışkanlıklarını da etkilediğini belirten Turan Mutlu, “Kalabalıktan uzak ve izole alanlarda, sevdikleriyle birlikte belirleyecekleri lokasyonlarda tatil yapmak, geçtiğimiz yılın yaz aylarından bu yana tatilcilerin öncelikli tercihi. Üstelik bu eğilim, henüz pandemiyle yaşama sürecinde olduğumuz bir dönemde ivme kazandı. Şimdi ise bir yılı aşkın süredir tedbirlerle yaşamaya alışmış ve virüsten kendimizi nasıl koruyacağımızı daha iyi öğrenmiş durumdayız. Bu sebeple izole bir tatile önceki yıldan çok daha geniş bir kitlenin yöneleceğini söyleyebiliriz. Öte yandan kiralık araç tercihleri de çeşitleniyor. İnsanlar uzun süre evlerinde kaldıklarından, doğayla iç içe olabilecekleri planlar yapıyor. Bu da özellikle karavan,  tekne ve katamaran kiralamaya olan ilgiyi artırıyor. Bunun yanında online olarak rezervasyon hizmeti sunduğumuz VIP araçlar ile transfer hizmetine olan taleplerin de pandemi döneminde de ciddi bir ivmelenme yaşadığını söyleyebiliriz” diye konuştu.

TÜM ULAŞIM ÇÖZÜMLERİ TEK ÇATI ALTINDA TOPLANDI

Turan Mutlu, pandemi sürecindeki pek çok alışkanlık gibi araç kiralamanın da ciddi bir dijital dönüşüm içerisinde olduğuna dikkat çekerek sundukları online araç kiralama hizmetlerine değindi:

“TurMobil olarak online platformumuzda tüm ulaşım çözümlerini ilk kez tek çatıda topladık ve tek tıkla ulaşılabilir hale getirdik. Bu alanda Türkiye’de araç kiralama, karavan, katamaran kiralama ve özel VIP araçlar ile transfer hizmetlerini bir arada sunan tek şirketiz. İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı), İstanbul (Hilton Bosphorus), Ankara, İzmir (Adnan Menderes Havalimanı), Antalya, Dalaman, Bodrum, Trabzon Havalimanı ve Fethiye’de bulunan kiralama ofislerimiz aracılığıyla da hizmet veriyor, tüm hijyen ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak sunduğumuz kara ve deniz ulaşım araçlarıyla her türlü ihtiyaca yanıt veriyoruz. Türkiye’nin 9 noktasında, 2 binden fazla araca sahip geniş filomuzun yanı sıra, karavan ve katamaranlarımızla hızla büyümeye devam ediyoruz. Üstelik bu alanlarda da ilklere imza atıyoruz. TurMobil Sailing, bugün Türkiye’nin hatta Avrupa’nın katamaran filosuna sahip tek charter şirketi. TurMobil Karavan ise ülkemizde online olarak karavan kiralama hizmeti sunan ilk şirket.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pandemi SüreciSosyal Mesafeli TatilKiralık Araçlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ
YAŞA ÇOCUK DERNEĞİ
MUTENÂ AYLIK KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ
MUTENÂ AYLIK KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYAT DERGİSİ
Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların Aksaray molası
Tuz Gölü'ne göç eden flamingoların Aksaray molası
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
DOLAP UYGULAMASI MAĞDURLARI ÇÖZÜM İSTİYOR
AZERBAYCAN’DA 23 NİSAN COŞKUSU
AZERBAYCAN’DA 23 NİSAN COŞKUSU
Kuaför Yusuf Aydın Türkiye'yi avrupa'da temsil edecek
Kuaför Yusuf Aydın Türkiye'yi avrupa'da temsil edecek
Altın Fırça Ödülleri Sahiplerini  Buldu 
Altın Fırça Ödülleri Sahiplerini  Buldu 
Türkiye önemli bir deryasını, değerli bir evladını, bilim adamını kaybetti
Türkiye önemli bir deryasını, değerli bir evladını, bilim adamını kaybetti
Pastırmacı Tolga’nın Amerika'ya uzanan başarı öyküsü
Pastırmacı Tolga’nın Amerika'ya uzanan başarı öyküsü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma