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'Sosyal izolasyonda ev kazaları küçük tedbirlerle önlenebilir'

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalanların yaşayabileceği ev kazalarına karşı uyarı geldi. Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, özellikle mutfak, banyo ve balkonda meydana gelebilecek kazalara ilişkin uyarıda bulanarak, "Küçük önlemlerle çok kötü sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilebilir" dedi.

17 Nisan 2020 Cuma 12:06
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'Sosyal izolasyonda ev kazaları küçük tedbirlerle önlenebilir'

ANKARA - Koronavirüs salgınının ardından toplum sağlığını ön planda tutmak için insanların evlerinde kalarak kendilerini izole etmesi, güvenlik önlemlerinin odağını da değiştirdi. Restoranların, alışveriş merkezlerinin kapanması, insanların ofislerini evlerine taşıması ve sosyal izolasyon konusunun gündeme gelmesi ile birlikte güvenlik önlemleri ve alınacak tedbirler değişti. İnsanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi sonucunda alarm sistemleri ile birlikte evlerin içerisindeki tehlikelere karşı alınacak önlemler ön plana çıktı. Bu kapsamda, Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, evlerde yaşanabilecek kazalara karşı uyarılarda bulundu.

'60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLER RİSK GRUBUNDA'

Yalnız yaşayan ve koronavirüs salgını nedeniyle sosyal izolasyon altında olan yaşlı bireylerin yakınları tarafından kamera sistemiyle kontrol edilebileceğine dikkat çeken Gök, "Salgın nedeniyle özellikle 60 yaş üstü bireyler risk grubunda yer alıyor. Unutkanlık gibi hastalıklar nedeniyle söz konusu bireyler dalgın olabiliyor, ocağı veya musluğu açık unutabiliyor, yaşamlarını tehlikeye atabilecek durumlarla karşılaşabiliyorlar. Kamera sistemiyle kontrolün yanı sıra alarm sistemlerinin duman, yangın, gaz, su baskınını önleyici hizmetlerinden, acil durum butonlarından etkin bir şekilde faydalanmak mümkündür. Hırsızlık, doğalgaz, elektrik kaçağı, yangın gibi risklere karşı gösterilen dikkat bu görünmez tehlikelere karşı da gösterilmelidir. Küçük önlemlerle çok kötü sonuçlar doğurabilecek kazaların önüne geçilebilir" dedi.

MUTFAKTAKİ ÖNLEMLER

Okulların da eğitime online devam etmesiyle birlikte ebeveynlerin evlerde daha fazla dikkatli olması gerektiğini kaydeden Gök, bu kazalara karşı mutfakta alınabilecek önlemlere ilişkin "Çocukların fırın ve ocak düğmeleriyle oynamasını engellemek için, açma-kapama düğmelerine koruyucu aparat takılmalıdır. Ocak üzerindeki tava ve tencere gibi mutfak eşyaları çarpıp, düşme tehlikesi sonucunda meydana gelecek kazaları önlemek için doğru konumlandırılmalı ve dolap altında bulunan temizlik malzemeleri ile gıda malzemeleri birbirinden ayrılmalıdır. Ocak ve fırına yakın elektrikli aletlerin kablolarına dikkat edilmeli, kesici aletler ise, yüksek yerlerde bulundurulmalıdır" diye konuştu. 

BANYO KAZALARI TEDBİRLERİ

Gök, banyoda yaşanabilecek kazalara karşı alınacak önlemler için de "Banyo zemini düşme ve kayma sonucu meydana gelebilecek kazalara sebebiyet verilmemesi adına muhakkak kuru olmalı, elektrikli aletler ıslak zeminde çalıştırılmamalı ve olası bir kaza ihtimaline karşı banyo kapısı kilitlenmemelidir. Klozet ve duş kabini yakınına, denge sağlamaya yardımcı olan tutacaklar yerleştirilmelidir. Şampuan ve deterjan gibi ürünler, çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır" ifadelerini kullandı. 

BALKON KAZALARINA ÖNLEM

Gök ayrıca, sosyal izolasyonda balkonda yaşanabilecek kazalara ilişkin alınması gereken önemler ile ilgili de "Balkon korkulukları kapatılmalı ve balkon zemini düşme ve kayma sonucu meydana gelebilecek kazalara sebebiyet verilmemesi adına muhakkak kuru olmalıdır. Yüksekten düşmeleri önlemek için file gibi ürünler kullanılmalı ve çocukların üzerine çıkabileceği sandalye, masa gibi mobilyalar konusunda dikkatli olunmalıdır" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ev KazalarıSosyal Izolasyon
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