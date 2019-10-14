Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93981
ALTIN
284.038
DOLAR
5.9263
STERLİN
7.4337
EURO
6.5365
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar Geçidi Başlıyor
Bayhan Prodüksiyon ile Harbiye’de Yıldızlar...
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki...
Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor
Bursaspor, son yılların en düşük...
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
Panik atağa 'papatya çayı' önerisi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli mevkisi, sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile bölgeden geçen kişilere masalsı bir görsellik sunuyor.

Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk

Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında bulunan Geminbeli mevkisi, sonbahar mevsiminde oluşan rengarenk görüntüsü ile bölgeden geçen kişilere masalsı bir görsellik sunuyor.

14 Ekim 2019 Pazartesi 11:24
13 Okunma
Sonbahar renkleri arasında 'masalsı' yolculuk

SİVAS - Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapılarından biri olan Geminbeli Geçidi'nde sonbahar mevsiminin etkisiyle renk cümbüşü yaşanıyor. Sarp bir bölgeden geçen yolun her iki tarafında bulunan ağaçlar bugünlerde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarından oluşan bir manzara sunuyor. 2 bin 10 metre rakımlı bölgede mevsimin etkisi ile renk değiştirerek kendilerini kışa hazırlayan ağaçlar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi haline geliyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu alandan geçenler, bu manzarayı görüntülemeyi ihmal etmiyor.

Zorlu yolları ile aynı zamanda sürücülere farklı bir deneyim yaşatan bölgede, sonbahar ayında yolculuk etmenin güzelliği dikkat çekti. Rengarenk ağaçların arasından uzanan kıvrımlı yollarda ilerleyen araçlar, havadan da görüntülendi. Bölgeden geçerken durarak bu güzelliği yakından görmek isteyenler, "Türkiye'nin her bölgesi, her mevsim ayrı güzel. Saklı kalan bu bölgeyi de doğa severlerin mutlaka görmesi gerekir. Doğanın renkleri insana huzur veriyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Masalsı YolculukSivasSuşehriZara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Bodrum'da Halikarnas Balıkçısı anısına bitki müzesi kurulacak
Hüseyin Küçük; ‘moda bir sanattır’
Hüseyin Küçük; ‘moda bir sanattır’
SOKAK OYUNLARI SANAL OYUNLARA KARŞI
SOKAK OYUNLARI SANAL OYUNLARA KARŞI
Hayvan davranışlarından depremi tahmin etmek mümkün
Hayvan davranışlarından depremi tahmin etmek mümkün
DÜNYANIN İLK KEHANET MERKEZİ 
DÜNYANIN İLK KEHANET MERKEZİ 
MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI
MERHUME SAKİBE NİMET AZKIRAN ŞİİR YARIŞMASI SONUÇLANDI
Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor
Sokakları temizleyerek kazandığı parayla iki çocuğa burs veriyor
'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar
'Kuş dili' ile İstiklal Marşı okuyorlar
Cezaevlerinde meslek eğitimleri artırılıyor
Cezaevlerinde meslek eğitimleri artırılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans