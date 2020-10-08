 Sonbahar Renginde Bir Avuç Alıç

Minicik bir nar görünümünde kokusu ve tadıyla efsane, turuncu, kırmızı, sarı renklere sahip bir sonbahar meyvesidir. Ekeni dikeni görünmeyen alıç ağaçları, yol kenarlarında dağlık alanlarda ve çalılık yerlerde bulunur. Sonbahar mevsiminde dağlarda yenilebilecek tek meyvedir. Kendi kendine büyür. Sulama gübreleme istemez. Sert iklimlere dayanıklı olan alıç ağacı yenilenme ve yaşam ile ilişkilendirilmiş. Meyveleri eylül ve ekim aylarında kariyerini tamamlar. Yağmur suları onun için yeterlidir.

Antioksidan Bozkıra Meydan Okuyan Meyve

Toprağın bereketli ve kutsal olduğunu anlatır. Hoş kokusu ve lezzetli tadıyla çiğ olarak tüketilir. Daha çok Kuzey yarımküre ’dedir. Anadolu coğrafyasında pek çok türleri vardır. İklim seçimi yapmaz. Yaşlanmaya karşı koruyan, tarımı yapılmayan her daim organik bu meyvenin çok fazla çekirdeği vardır. Etli kısmı ise çok az. Kışın yapraklarını döken filizli bir bitki.

Pagan kutlamalarında beyaz ve pembe renkli çiçekleri ile çelenkler yapılır, evlerinin giriş kapısında bulunan alıç dallarının kötü ruhların eve girmesini engellediğine inanırlarmış. Orta çağdan bu yana dikenli alıç hayvanları meralarda tutmak, yabancıları da özel arazilerinden uzak tutmak için kullanılan bir ağaç olmuş.

İlk Kolyem

İpe dizilen başka meyve gördünüz mü? Çocukluğumda ipe dizilen alıçları kolye olarak boynumuza asardık. Tadı hafif ekşimsi, biraz elma tadındadır.

Alıç meyvesi küçüktür ama ağaçta yetişir. Kurtçuklar pek sever. Yediğiniz alıçların yarısından fazlası kurtlu çıkarsa şaşırmayın. Sarı olanlar kırmızı olanlara nazaran daha lezzetli, doğada hep arka planda ve yalnız olduğunu söylerdi annem. Bitkinin yaprak ve çiçeklerinin 19. Yüzyıldan bu yana kalp damar sistemi hastalıklarında kullanıldığı bilinir.

Yüzyıllar boyunca bitkisel tıbbın değerli bir parçası olmuştur. Taze veya kuru meyve olarak tüketilebilir. Bu meyvenin reçeli, marmeladı, şurubu, çayı ve sirkesi yapılır.

Mucizevi Alıç Sirkesi

Alıç sirkesi adeta bir şifa deposu. Aç karnına veya tok karnına tüketilebilir. Asit oranı yüksek olduğu için dikkatli kullanılmalıdır.

Kötü kolesterolü düşürür. İyi kolesterolü artırır.

Böbrek kumunu döker, idrar söktürür. Kan yapıcı özelliğe sahiptir.

A,B1,B2 ve C vitamin ihtiyacını karşılar. Beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırır ve bağışıklığın güçlenmesine yardım eder. Potasyum , magnezyum, kalsiyum ,fosfat ve demir içeriği ile vitamin eksikliğini önler.

Şeker hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Kanseri önler. Sinirleri rahatlatır. Cildin ışıldamasını sağlar.

Alıç Çayı

Eski çağlarda alıç yaprağı çayının sıklıkla tüketildiği bilinmektedir. Çiçeği, yaprağı, meyvesi hipertansiyon ve kalp hastalıklarına için mucizevi meyve diyebiliriz. Gastrite iyi gelen mayhoş meyvenin beyin gelişmesine de büyük etkisi olduğu bilinmektedir. Damar tıkanıklığı tedavisinde etkili, diş eti hastalıklarına da iyi geliyor. Alıç meyvesinin faydası kadar çekirdeği de çok faydalı. Ortak faydaları kalp için.

Alıcın Kendi Hoş Kokusu ile Yapılan Marmelat

Tamamen şekersiz alıç marmeladı için 3-4 dizi alıç

2 bardak su

4 adet elma

Yapılışı:

Alıç iplerinden çıkarılır, başındaki çöpler temizlenir. Yıkandıktan sonra 2 bardak su ile haşlanır. Elmalar soyulur, birkaç parçaya bölünerek ayrı bir tencerede kabuğu ve çekirdekleri ile 3 bardak su ile haşlanır. Elma suyu kısık ateşte uzun süre kaynatıldığı için yoğun bir elma sosu elde edilir.

Haşlanmış alıçlar süzgeçte ezilir ve çekirdeklerinden ayrılır. Kalan etli kısmı püre haline getirilir. Yoğunlaşmış elma suyu ile bir tencerede 30 dakika tahta kaşıkla karıştırarak pişirilir. Arzuya göre zencefil katabilrisniz. Sıcakken küçük kavanozlara konur, hava almayacak şekilde kapaklar kapatılır ve kavanozlar ters çevrilir.

Sağlık İçin Alıç Şurubu

3-4 yemek kaşığı taze ya da yarım bardak kurutulmuş alıç meyvesini 3 bardak suyla birlikte orta büyüklükte bir tencereye koyun. 10-12 dakika kaynatın. Soğutun. Meyveleri püre haline getirin ve püreyi 10 dakika tekrar kaynatın. Sıvıyı süzün. Arzuya göre 2-3 kaşık bal ekleyin. Püre içinde bal çözülene kadar ısıtın. Buzdolabında üç hafta bekletin.

Kalp dostu şurubu günde 1 ya da 2 çay bardağı için.

Organik şekilde dağdan toplandığında içinde kurtçuklar bulunur. Mayhoş meyveyi çerez gibi tüketebilirsiniz.

100 gram alıç yaklaşık 100 kaloridir. Kalp tedavisi olan kişilerin doktor kontrolünde tüketmeleri önemlidir. En önemlisi unutkanlık probleminizi ortadan kaldırır.

Zihnen, bedenen diri kalmak için herkes alıç tüketmeli.

Pandemi döneminde yüzümüzü doğaya çevirdik.

Sağlıklı günlere…