Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.378,97
ALTIN
1.076,60
DOLAR
18,66
STERLİN
22,75
EURO
19,80
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alacak
TED Üniversitesi YD Öğretim...
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak
İller Bankası A.Ş. 400...
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sokaktan çipsiz sahiplenmede ceza yok

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:00
Sokaktan çipsiz sahiplenmede ceza yok

ANKARA - Kediköpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kayıt altına alınması süresi, yılbaşında dolacak. Yılbaşından sonra sokaktan sahiplenilen kimliksiz hayvanlar, belediye barınaklarına başvuru yapılarak, Hayvan Bilgi Sistemi (HAYBİS) üzerinden oluşturulan 'sahiplendirme belgesi' ile ceza uygulanmadan Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydedilebilecek. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 Şubat 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğiyle evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılıp, kimliklendirilmesi için verilen süre, 31 Aralık'ta sona erecek. Bu tarihe kadar hayvanlarına çip taktırmayanlara, 5199 sayılı kanun kapsamında 1634 TL ceza uygulanacak. İl, ilçe müdürlüklerine ya da bakanlıkça yetki verilen kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere ilgili beyannameyle başvuru yapılarak hayvanlar kayıt altına aldırılabiliyor. Sürenin dolmasına 10 gün kala ülke genelinde şimdiye kadar yaklaşık 800 bin ev hayvanı kimliklendirildi.

CEZA UYGULANMADAN ÇİP TAKILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yılbaşından itibaren sahipli kedi ve köpekler, 6 aylık yaşa kadar ceza uygulanmadan kayıt altına alınmaya devam edilecek. 6 aylıktan büyük kedi ve köpekler ise il, ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak. Yılbaşından itibaren sokaktan sahiplenilen kimliksiz hayvana mikroçip taktırılmak istendiğinde cezai müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı da netleşti.

Buna göre, sokaktan sahiplenilen kimliksiz hayvanlar ceza uygulanmadan kimliklendirilecek. Hayvan barınaklarına başvuru yapılarak HAYBİS üzerinden oluşturulan 'sahiplendirme belgesi' ile ceza uygulanmadan mikroçip takılıp, kimliklendirilen hayvanlar, PETVET'e kaydedilecek.

ÇİPSİZ HAYVANLAR TEDAVİ EDİLECEK

Kimliklendirilmeyen hayvanların veterinerler tarafından tedavilerinde de kısıtlama olmayacak. Bu hayvanlar, veteriner kliniklerinde kısıtlamaya tabi olmadan tedavi edilecek. Mikroçip takılmayan hayvanların tespiti, el terminalleri (mikroçip okuyucular) ile yapılacak. Herhangi bir aşı ya da tedavi uygulaması sırasında mikroçip bulunmadığı tespit edilen ev hayvanları, il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirilecek ve sahibine para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.

Öte yandan ​'pet shop' olarak bilinen evcil hayvan mağazalarında kedi ve köpek satışı yasaklanmıştı. Katalog üzerinden çiftlik gibi doğal ortamdan satışı yapılan hayvanlar da çip takılarak sahibine teslim edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KediKöpek Ve GelinciklerMikroçip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
35 milyon lira toplandı, Egemen bebek şifa yolculuğuna çıktı
35 milyon lira toplandı, Egemen bebek şifa yolculuğuna çıktı
Off-road tutkunları, bu kez yaban hayatı için yarıştı
Off-road tutkunları, bu kez yaban hayatı için yarıştı
Milli parka 'uçurum salıncağı' yapılıyor   
Milli parka 'uçurum salıncağı' yapılıyor   
NOTERLİK NEDİR NASIL OLUŞTU GELİŞİMİNİ NASIL SÜRDÜRDÜ…
NOTERLİK NEDİR NASIL OLUŞTU GELİŞİMİNİ NASIL SÜRDÜRDÜ…
Sokak köpeğinin saldırdığı Nihatcan'ın saç derisi koptu
Sokak köpeğinin saldırdığı Nihatcan'ın saç derisi koptu
Çocuklar ile “ÇOCUKLAR GİBİ ŞENLENDİK”
Çocuklar ile “ÇOCUKLAR GİBİ ŞENLENDİK”
9 yılda 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
9 yılda 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
ANTAKYA’YA DEVAM EDİYORUZ…
ANTAKYA’YA DEVAM EDİYORUZ…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول