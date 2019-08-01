Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101799
ALTIN
253.069
DOLAR
5.5843
STERLİN
6.7530
EURO
6.1721
İsmail Kartal: 4-5 tane nokta transfere ihtiyacımız var
İsmail Kartal: 4-5 tane nokta...
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden ‘sosyal medya’ açıklaması
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden ‘sosyal medya’...
Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları belli oldu
Ağustos ayının ücretsiz konsol oyunları...
Sıcak hava kalp sağlığını tehdit ediyor
Sıcak hava kalp sağlığını tehdit...
İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel indirim açıklaması
İsfanbul Tema Park’tan bayrama özel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sokak kedileri üzerlerine kaynar su dökülerek öldürüldü

Antalya'da iki sokak kedisinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi.

Sokak kedileri üzerlerine kaynar su dökülerek öldürüldü

Antalya'da iki sokak kedisinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:12
6 Okunma
Sokak kedileri üzerlerine kaynar su dökülerek öldürüldü

ANTALYA - Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisi ölüsü bulan çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak veteriner hekim yardımı istedi.

Kepez Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri gelerek yaptıkları incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürüldüğünü belirledi. Kedilerin öldürülmesiyle ilgili bazı mahalle sakinlerinin şikayette bulunması üzerine polis inceleme başlattı. Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak KedileriKaynar Su
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
Hayvan pazarının gözdesi, 1,2 tonluk 'Alican'
DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 145. MERKEZİNİ AVŞA ADASI’NDA AÇTI! 
DÜNYA DEĞİŞİM AKADEMİSİ 145. MERKEZİNİ AVŞA ADASI’NDA AÇTI! 
MASMAVİ SONSUZLUK: BEYŞEHİR GÖLÜ 
MASMAVİ SONSUZLUK: BEYŞEHİR GÖLÜ 
Gezgin arıcıların tercihi Akdağ
Gezgin arıcıların tercihi Akdağ
Sulama kanalında tehlikeli serinlik
Sulama kanalında tehlikeli serinlik
Marmara Denizi için büyük tehlike...
Marmara Denizi için büyük tehlike...
Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bolu'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Eski belediye başkanını bacağından vurdular
Eski belediye başkanını bacağından vurdular
Bu kez yayalara ceza yağdı
Bu kez yayalara ceza yağdı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans