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Sokak hayvanları barınağının 'gönüllü' elçileri

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:21
Sokak hayvanları barınağının 'gönüllü' elçileri

GÜMÜŞHANE'de, hayvansever ile üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllüler, belediyeye ait barınağa düzenli gidip, hem sokak hayvanlarına bakıyor hem de görevlilere yardım ediyor. Gümüşhaneli Hayvanseverler Kulübü Başkanı Satı Nur Sidan, "Bugüne kadar 100 civarında sokak hayvanını sahiplendirdik" dedi.

Kentte üniversite öğrencileri ile hayvanseverler bir araya gelerek, Gümüşhaneli Hayvanseverler Kulübü'nü kurdu. Belediyeye ait barınağa her gün gidip, sokak hayvanlarına bakan gönüllüler ayrıca kampanyalarla mama topluyor. Barınakta belediye görevlilerine de yardım eden gönüllüler, yaklaşık 100 sokak hayvanını sahiplendirdi.

'SAF SEVGİ'

Gümüşhaneli Hayvanseverler Kulübü Başkanı Satı Nur Sidan, barınağa düzenli gelip, çalışma yaptıklarını belirterek "Genel olarak hayvanlara sevgi vermek, sahiplenmeleri artırmak, besleme yapmak ve temizliğini temin etmek için buradayız. Her hafta sonları düzenli bir şekilde besleme yapıyoruz. Kendi sosyal medya sayfamız da var. Sosyal medya üzerinden sahiplendirmeler yapıyoruz. Bugüne kadar 100 civarında sokak hayvanını sahiplendirdik" dedi.

Üniversite öğrencisi Hüseyin Ünal ise hayvanların saf sevgi ile beslendiğini, hayatı güzelleştirdiğini söyleyerek, "Barınaktaki hayvanların insanların desteğine ve sevgisine ihtiyaçları var. Sokak hayvanları sahiplendirerek, inanılmaz bir sevgi ağı oluşturuyoruz. İmkanı olan herkes hayvan sahiplenmelidir" diye konuştu.

Gümüşhane'de hayvanseverler olarak 230 kişiden oluşan kulüp olduklarını anlatan Saadet Demir de "Sokak hayvanlarıyla güzel vakitler geçiriyoruz. Barınakta karınları tok, güvenli bir ortamdalar fakat daha çok özgür olacakları alanlara ihtiyaçları var. Koşmaları, gezmeleri ve bol bol özgürce hareket edecekleri alanlara ihtiyaçları var. Bu nedenle sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi gerekiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sokak HayvanlarıBarınakGönüllü Elçiler
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