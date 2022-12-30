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SMA'lı Osman bebek için valilik onaylı kampanya

30 Aralık 2022 Cuma 10:34
SMA'lı Osman bebek için valilik onaylı kampanya

SAMSUN'da 1400 gram ve prematüre olarak doğan ve 4 ay önce Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konulan 10 aylık Osman Buğra'nın ailesi çocuklarının gen tedavisi masrafları için valilik onaylı kampanya başlattı.

Atakum ilçesinde yaşayan çağrı merkezi görevlisi Bahtiyar Çalışkan (24) ile ev kadını Tuğba Çalışkan’ın (24), 1 kilo 400 gram olarak 7 aylık dünyaya gelen çocukları Osman Buğra’ya 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜ) Çocuk Nörolojisi Kliniği’nde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi konuldu. İlaç tedavisi uygulanan Osman bebek için ailesi gen tedavisi masrafları için valilik onaylı kampanya başlattı. Aile çocuklarının sağlığına kavuşabilmesi için kampanyaya destek olunmasını istedi.



‘YARDIM BEKLİYORUZ' 

Tuğba Çalışkan, “Bebeğimi aşılarını yaptırmaya götürmüştüm. Bana orada bu çocuk çok gevşek dediler. Ben de kafasını tutamadığını ve hareketlerinde farklılık olduğunu söylediğimde beni hastaneye sevk ettiler. Muayene sonunda doktorlar SMA testi istedi. Kan alıp onu Ankara’ya gönderdiler. Test sonucu pozitif geldiğini öğrendiğimde dünyam başıma yıkıldı. Biz Dubai’de olan gen tedavisine ulaşmak istiyoruz. Samsun’un ilk SMA hastası olan bebeğim için yardım bekliyoruz” dedi.

‘ÇOK KİŞİNİN AZ PARASI İLE TEDAVİ MÜMKÜN’

Bahtiyar Çalışkan da bebeğinin tedavisi için gerekli masrafın karşılanması adına valilikten izin aldıklarını ve vatandaşlardan destek beklediklerini söyleyerek, “Biz Dubai’de hastaneden tedavi teklifi aldık. Bizim bebeğimiz gibi yatağa mahkum o tedaviden sonrası koşabilen hastalar olduğunu öğrendik. Biz bebeğimizin bu tedaviyi olmasını istiyoruz. Ama bu parayı karşılayacak durumumuz bizim ve çevremizin yok. Bu çok kişinin az parası ile olabilecek bir şey onun için milyonlara ihtiyaç var. Biz tek başımıza bu yükün altından kalkamayız. Valilik izni alıp yardım kampanyasını başlattık. Vatandaşların bize destek olmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SMAlı Osman Bebek
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