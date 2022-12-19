Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.378,97
ALTIN
1.076,60
DOLAR
18,66
STERLİN
22,75
EURO
19,80
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
TED Üniversitesi YD Öğretim Görevlisi alacak
TED Üniversitesi YD Öğretim...
İller Bankası A.Ş. 400 Sözleşmeli Personel alacak
İller Bankası A.Ş. 400...
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Sabancı Üniversitesi 2 Araştırma...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

19 Aralık 2022 Pazartesi 15:01
Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı

 SİVAS'ta yaban keçisi popülasyonunun belirlenmesi için yürütülen envanter çalışmalarında tespit edilen keçi sayısı 3 bine ulaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki yaban keçisi sayısını belirlemek için 2016 yılı av sezonunda başlattığı envanter çalışmasına bu yıl da devam etti. İl genelindeki 5 avlakta yıl boyu çalışan ekipler, 1316 yaban keçisini görüntüledi. Son yapılan envanter çalışmasıyla kentte tespit edilen yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı. Dürbün, teleskop, dron ve fotokapan gibi teknolojik aletler kullanan ekipler, dağlık, sarp araziler ve kayalıklarda yaban keçilerini tek tek görüntüleyerek envanter kaydı yaptı. Tespit çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SivasYaban Keçisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokaktan çipsiz sahiplenmede ceza yok
Sokaktan çipsiz sahiplenmede ceza yok
35 milyon lira toplandı, Egemen bebek şifa yolculuğuna çıktı
35 milyon lira toplandı, Egemen bebek şifa yolculuğuna çıktı
Off-road tutkunları, bu kez yaban hayatı için yarıştı
Off-road tutkunları, bu kez yaban hayatı için yarıştı
Milli parka 'uçurum salıncağı' yapılıyor   
Milli parka 'uçurum salıncağı' yapılıyor   
NOTERLİK NEDİR NASIL OLUŞTU GELİŞİMİNİ NASIL SÜRDÜRDÜ…
NOTERLİK NEDİR NASIL OLUŞTU GELİŞİMİNİ NASIL SÜRDÜRDÜ…
Sokak köpeğinin saldırdığı Nihatcan'ın saç derisi koptu
Sokak köpeğinin saldırdığı Nihatcan'ın saç derisi koptu
Çocuklar ile “ÇOCUKLAR GİBİ ŞENLENDİK”
Çocuklar ile “ÇOCUKLAR GİBİ ŞENLENDİK”
9 yılda 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
9 yılda 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
ANTAKYA’YA DEVAM EDİYORUZ…
ANTAKYA’YA DEVAM EDİYORUZ…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول