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Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı Şile plajlarını dolaşan zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. 

18 Temmuz 2020 Cumartesi 17:58
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Şile plajlarında yoğunluk; sosyal mesafe uyarısı yapıldı

İSTANBUL, (DHA)


Hafta sonunun gelmesiyle birlikte pek çok İstanbullu Şile'ye akın ediyor. Uzunkum plajında bazı vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken bazıları şezlonglarda güneşlendi.  Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı ve sosyal mesafe ile maske kurallarının  hiçe sayıldığı Şile plajlarında kurallara uyulması yönünde uyarılar yapıldı. Şile Belediyesi zabıta ekipleri Uzunkum plajında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Plajdaki yoğunluk havadan da görüntülendi. 

"SOSYAL MESAFEYE UYUYORUZ"

Kadıköy'den Şile'ye gelen Hakan Ergen, "Biz Caddebostan'dan geldik. Günü birlik geldik. Koronavirüs endişesi var ama sosyal mesafeye uyuyoruz. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz" şeklinde konuştu. 

"AÇIK HAVADA BİR ŞEY OLMAZ"

Ailesiyle denize gelen Murat Kahve, "Açık havada bir şey olmaz. Önemli olan kapalı alanda yakın olmamak. Şu an bu havada mümkün değil. Burada yakın olduğumuz kişilerle aynı evde kalıyoruz" diye konuştu.

"KURALLARA RİAYET İSTİYORUZ"

Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, "İstanbul içinden ve dışından gelen tüm misafirlerimize iyi istirahatlar diliyorum. Hem ülkemiz hem dünya bir pandemi sürecinden geçiyor. Bundan daha büyük zorlukları geride bıraktık. Bilim insanlarımızın, bakanlığımızın ve il pandemi kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda sosyal mesafeye, maske kuralına ve diğer kurallara uyulması gerekiyor. Biz de bunun takipçisiyiz. Geçirdiğimiz sıkı süreçten dolayı vatandaşlarımız sosyal aktivitelerden uzak kaldılar. Plajlarımız bizi davet ediyor. Biz vatandaşlarımızın daha fazla yararlanmasını istiyoruz. Lütfen kendi iyilikleri için ailelerinin, evlatlarının iyilikleri için ve topluma karşı sorumluluğumuz için kurallara riayet istiyoruz" şeklinde konuştu. 


"GELEN VATANDAŞLARIMIZIN DA UYARILARA DİKKAT ETMELERİ GEREKİYOR"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile'ye gelen vatandaşlara çağrıda bulundu. Ocaklı, "Pandemi sürecinde insanlar yeterince evlerinde vakit geçirdiler. Normalleşme süreciyle beraber Şile ve plajlar inanılmaz şekilde rağbet görmeye başladı. Biz de bütün birimlerle organize olarak Şile sahillerinde denetimi aksatmadan yürütüyoruz. Elimizden geldiğince sosyal mesafenin dikkate alınması konusunda gayret gösteriyoruz. Zabıtalarımız, jandarmalarımız sahillerde devamlı tur atıyorlar. Örnek bir çalışmaya imza atmaya çalışıyoruz. Önemli olan bir detay var. Gelen vatandaşlarımızın da uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor. Hassasiyetimizi biz kendilerine özellikle ifade ediyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama onların da buna uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

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ŞilePlajYoğunlukUyarıMesafeönce Vatan
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