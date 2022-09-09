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Siirt'te AFAD, yer altından ses geldiği belirtilen 2 köyde araştırma başlattı

SİİRT merkeze bağlı Meyandere ile Tillo ilçesine bağlı Akyayla köylerinde yer altından ses geldiği iddiaları üzerine AFAD, araştırma yapmak üzere yerin 100 metre altına inerek 48 kanalda sismik cihazlarla ölçüm başlattı.

09 Eylül 2022 Cuma 10:56
Siirt'te AFAD, yer altından ses geldiği belirtilen 2 köyde araştırma başlattı

SİİRT, (DHA)

Merkez Meydandere ile 3,5 kilometre mesafedeki Tillo ilçesine bağlı Akyayla köylerinde yer altından sesler geldiği iddiasıyla yapılan ihbarın ardından AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kuruldu. Sarsıntılar bu sayede 24 saat takip edilecek.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğü’ne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, inceleme yaptı. Ekip, Meydandere köyü muhtarı Necmettin Baykara'dan da bilgi aldı.

Ekipler, 100 metre yerin altına inerek 48 kanalda sismik cihaz ve sismik ölçümler de yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

‘BU DEPREMDEN FARKLI BİR DURUMDU'

Meydandere’de oturan Hasan Aygün, gece saatlerinde gelen sesler tüm köy halkını tedirgin ettiğini söyledi. Aygün, “Hepimiz sokaklara döküldük. İlk olarak deprem sandık ancak bu depremden farklı bir durumdu duvarlar sallanmıyordu, yerin altı sallanıyordu. Büyük tehlike atlattık. Seslerin gelmesi ile beraber gerekli mercilere şikayetlerde bulunduk ve Allah devletimize zeval vermesin, kendileri buraya ekipleri göndererek çalışmalar başlattılar. Bizler de burada meydana gelen seslerin kaynağının öğrenmesini istiyoruz. Bir an önce bu durum çözülmesini umut ediyoruz” dedi.

‘TEDİRGİNLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

Köylülerden Sadık Aktı ise “Gece saatlerinde meydana gelen sesler bizleri son derece rahatsız etti ve hemen sokaklara döküldük. Şu an ekiplerin köyde inceleme başlatması bizleri çok mutlu etti. Tedirginliğimiz devam ediyor bir an önce bu seslerin neden olduğunu öğrenmek istiyoruz. Garip bir olay da yaşadık seslerin ardından birçok köylüde kalp sıkışması ve nefes almada zorluk yaşandığının farkına vardık” diye konuştu. (DHA)

DHA

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