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Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor

03 Mart 2021 Çarşamba 09:23
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Şifa kaynağı bitkiler online satılıyor

GAZİANTEP'te, koronavirüs salgını ile halkın yoğunlukla tercih ettiği zencefil, ıhlamur ve ada çayı gibi şifa kaynağı bitkiler online olarak satılmaya başladı. Gaziantep'te doğal ürünlerin satıldığı tarihi Almacı Pazarı’nda bulunan esnaf, koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin yöneldiği doğal ürünleri virüs kapma endişesi nedeniyle pazara gelmeyerek internet ya da sosyal medya ortamında sipariş yolu ile istediklerini dile getirdi.

Koronavirüs salgını sürecinde yöresel ürünler ve şifalı olarak bilinen bitkilerin çok tercih edilmesi, Gaziantepli aktarlarda online sipariş dönemine geçişe neden oldu. Kentte bulunan birçok esnaf sosyal medya hesapları üzerinden siparişler alıp ürünlerini Türkiye'nin birçok şehrine kargo aracılığı ile göndermeye başladı. Pandemi döneminde en çok bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bitkilerin satıldığını anlatan aktarlar, kış aylarında çoğunlukla tüketilen yaş zencefil, ıhlamur, adaçayının en çok satılan ürünlerden olduğunu söyledi.

EN ÇOK SUMAK ÇEKİRDEĞİ SATILIYOR

Almacı Pazarı esnafı Bülent Bilici, pandemi sürecinde herkes evde olduğu için online satışlara ağırlık verdiklerini ve talebin çok fazla olduğunu dile getirdi. Hem internet sitesi hem de sosyal medya üzerinden çok sayıda sipariş aldıklarını ve Türkiye'nin her yerine iki gün içinde istenilen ürünü ulaştırabildiklerini anlatan Bilici, en çok satılan ürünün sumak çekirdeği olduğuna dikkat çekerek, "Baharattan şifalı bitkilere hepsi bizde şu an bulunuyor ve müşterilerimize en iyi şekilde hizmet veriyoruz. Öncelikle bize gelen müşterilerimiz kendilerini hastanede tedavi ettiriyor. Daha sonrasında bizle ilgili olan kısımda bize gelirlerse yardımcı olabiliriz. Bizim burada tahlil yapma şansımız yok, hastalığı çıkarma şansımız yok o yüzden biz sadece destekçiyiz. Biz gelen müşterilerimize sadece yan olarak ürünlerimizi veriyoruz. Öksürükle alakalı geliyorlar, öncesinde hastaneye gitmiş oluyorlar. Biz onlara hangi rahatsızlığını var dediğimizde bilmiyorum deyince ilk önce hastaneye gidin tahlillerinizi yaptırın sonra gelin bizden yan ürün olarak alabilirsiniz diyoruz. Pandemiyle alakalı sumak çekirdeğimiz, kekiğimiz, zencefilimiz ve zerdeçalımız bulunuyor. Firmaların izinli belgeli hazırlamış olduğu karışımlar da var. Çeşit olarak çok fazla ciğerleri kuvvetlendirecek arı sütleri ve polenler var" dedi.

'BURADA HER YERDE BULUNMAYAN ÜRÜNLER VAR'

Pazar esnafı Kamil Bayram ise son dönemlerde ağırlıklı olarak sosyal medya satışları yaptıklarını ve ürünlerini doğal olduğu için ciddi talep olduğunu anlattı. Yan yana onlarca iş yerinin bulunduğu özellikle doğal ürün ve bitkilerin satıldığı Almacı Pazarı çarşısında insanların istediği tüm şifalı bitkilere ulaşabildiğini anlatan Bayram, "Almacı Pazarı ismi özel bulunmayan ve kaliteli ürünleri satılmasından gelir. Gaziantep'te 1940'lı yıllarda elma pek bulunmadığından dolayı Almacı Pazarında satılırdı o yüzden bu çarşının adı oradan gelmektedir. Gaziantep gastronomi alanında öne çıkmasından dolayı Almacı Pazarı bu durumdan kaynaklı bir ün yaptı. Burada özellikle her yerde bulunamayan ürünler var. Gaziantep'e özgü doğal lezzetler başta olmak üzere birçok bitki türleri ve karışımlar sadece burada satılıyor" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar ise virüs kapma endişesi nedeniyle pazara gidemediklerini ve şifalı bitki ihtiyaçlarını online sipariş vererek karşıladıklarını ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitkiıhlamurZencefilAda çayı
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