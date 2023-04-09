Sezonu ilk açan Palandöken'de kayak keyfi nisanda da devam ediyor

Erzurum

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken, her geçen yıl artan turist sayısıyla kayakseverlerin kış tatili için tercih ettiği merkezlerin başında geliyor.

Önceki dönem depolanan kar ve suni karlama sistemi sayesinde kayakseverlere aralık ayında pistlerini açan Palandöken, kar kalitesi, uluslararası standartlarda güvenli ve uzun pistleri, konaklama imkanı ve eşsiz doğa manzarasıyla yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Pistlerinde bir metrenin üzerinde sıkıştırılmış kar bulunan Palandöken'deki tesislerin kayakseverlere kapılarını nisan ayının sonlarına kadar açık tutması planlanıyor.

Birçok kayak merkezinin kapandığı nisan ayında Palandöken'in karla kaplı pistlerinde yoğunluk oluşuyor.

"Palandöken, diğer merkezlere göre sezonu iyi geçiriyor"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu Bölge Başkanı Nuh Şenol, Palandöken'de kayağın yanında birçok aktivitenin de yapılabildiğini söyledi.

Palandöken'deki kar seviyesinin nisan ayına rağmen iyi durumda olduğunu belirten Şenol, "Çok erken kayak sezonuna başlamamıza rağmen turizmciler bu sezon istediği verimi alamadı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle birçok rezervasyon iptal gördü. Bu da kayak merkezlerindeki turist sayısını etkiledi ama Palandöken Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine göre dönemi iyi geçiriyor." dedi.

Şenol, Erciyes, Uludağ ve Kartalkaya gibi kayak merkezlerine göre Palandöken'de daha çok yerli ve yabancı misafir ağırlandığını dile getirdi.

Birçok kayak tesisinin nisanda kapandığına dikkati çeken Şenol, "Nisan ayında bütün tesislerimiz açık ve kayakseverlere kesintisiz kayak garantisi veriyoruz. Palandöken Kayak Merkezi yönetiminde Büyükşehir Belediyesinin çok tecrübeli yönetim ekibi var. Burada kar saklama metodu ile kayağın erken başlayıp geç bitmesini sağlayan işler yapılıyor. Doğal kar saklanıyor ve suni karla karıştırılarak nisan sonunda kadar Palandöken'de kayak garantisi veriliyor." diye konuştu.

"Nisan sonuna kadar pistlerimiz açık"

Palandöken'deki bir otelin genel müdürü Bora Kanber ise Palandöken'in güvenli pistleri, telesiyejleri ve kar kalitesiyle dünya çapında önemli kayak merkezlerinden olduğunu vurguladı.

Kayak merkezinde son günlerde yoğun kar yağışının etkili olduğunu hatırlatan Kanber, "Önümüzde okulların tatili ve bayram var. Nisan sonuna kadar pistlerimiz açık, otellerimiz hizmete devam ediyor. Kayakseverler pistlerde karın keyfini çıkarıyor. Kayak yapmak isteyen yerli, yabancı tüm misafirleri Palandöken'e bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mersin'den Erzurum'a gelen Perihan Elibol da kente ilk defa kayak yapmaya geldiğini anlatarak, "Nisan ayında karın olması çok güzel. Pistleri ilk defa deneyimleyeceğim. Palandöken'de ortam çok güzel, burada hala kar yağışı oluyor." dedi.

Sevgi Canlı ise İzmir'den Erzurum'a geldiğini dile getirerek, "Nisan ayında böyle karlı atmosfer görmek şaşırtıcı ve çok keyifli. Palandöken çok güzel, pistleri kayak için çok elverişli ve güvenli. Şehir merkezinden kayak merkezine 5 dakikaya geliyorsunuz. Palandöken'i herkese tavsiye ederim." şeklinde konuştu.