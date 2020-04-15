ŞEYTAN’IN AYAK İZLERİ: ŞEYTAN SOFRASI

MURAT AK

Harikulade büyüleyici bir manzarayı, esrarengiz mitolojik efsaneler eşliğinde keşfetmek ister misiniz ? Antik dünyanın kutsal Kaz dağı eteklerinde, mis gibi çam kokularını içinize çekerken, sizi selamlayan masmavi bir deniz ve bunu kutlayan sımsıcak bir güneş. Resital başlıyor o zaman….

TEPE ÜZERİNDE BÜYÜLEYİCİ BİR GÜZELLİK

Şeytan sonrası Balıkesir ilinin Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunuyor. Bölgeye hakim bir tepe konumunda olan Şeytan sofrası, Ege bölgesinin ve ülkemizin en çok turist çeken destinasyonlarından biri.

MUHTEŞEM AYVALIK VE MİDİLLİ MANZARASI

Şeytan sofrasını en çok çekici kılan özelliklerden biri muhteşem bir manzarayı sizlere sunması. 360 derece bir açıyla tepeyi turladığınızda, Ayvalık ve Midilli adası başta olmak üzere Kaşık, Tavuk, Yelken, Öker, Hasır, Kamış, Poyraz, Güvercinada, Büyükkuruada gibi yirmiden fazla ada ve adacığı keyifle izleyebileceğiniz şeytan sofrasında fotoğraf tutkunuysanız size çok iş çıkacak demektir.

GÜN BATIMI DA MUHTEŞEM

Şeytan sofrasında mutlaka gün batımını izlemelisiniz. Masmavi parlayan bir denizi, güneş son ışıklarıyla selamlarken, ruhunuzda oluşan coşkuyu tarif edemeyeceksiniz. Fotoğraf makinenizle ve kameranızla harika enstantaneler yakalayabileceğiniz gün batımında romantizmin de keyfini süreceksiniz.

ZEUS ŞEYTANI KOVUNCA

Şeytan sofrasının ismini duyan herkes ister istemez bu ismin neren geldiğini merak eder. Acaba niçin buraya şeytan sofrası ismi verilmiş olabilir. Bunun için antik dünyadan kalma bir hikayeye kulak vermemiz gerekecek. Antik dünyada kutsal kabul edilen kaz dağlarını mesken tutan Zeus’un süt annesi İda, Zeus’a zarar vereceği gerekçesiyle şeytanı buradan kovar. Üç ayaklı olduğuna inanılan şeytan buradan ayrılırken bir ayağını İda dağı eteklerinde, bir ayağını Midilli adasına, bir ayağını da Şeytan sofrasına atar ve ayak izlerini bırakır. Şeytan sofrası tepesinde böyle bir çukur bulunmaktadır. Etrafı demirlerle çevrilmiş ve üstü kapatılmış olan bu çukur, turistlerin yoğun ilgisini çekmekte ve dilek tutmak amacı ile içerisine bozuk para atılmaktadır.

YAŞANMIŞ İLGİNÇ BİR HİKAYE

1500’lü yılların Ayvalık’ın da mübadeleden yıllar önce Rum’lar yaşamaktadır. Ayvalık kilisesi tarafından işlediği bir günahtan dolayı kovulan Pelenelope isimli bir Rum, gözlerden uzak olan bu tepeye yerleşir. Penelope, tek başına yıllarca bu tepede yaşar. Bölgede bir sene ağır bir kuraklık yaşanır. Ayvalık halkı, bu kuraklığın sebebini Kiliseye karşı gelen Pelenelope’ye bağlar ve onu öldürmek için bir araya gelerek tepeye hareket ederler. Bunu işiten Pelenelope, hemen hazırlıklara girişir ve halka çok zengin bir sofra hazırlar. Kuraklık nedeniyle zaten uzun süredir aç olan halk, bu muhteşem sofrayı görünce Pelenelope’yi dahi unuturlar ve sofraya hücum eder. Bu fırsatı iyi değerlendiren Pelenelope ise tepeden kaçarak kurtulur.

TEPE ASLINDA LAV BİRİKİNTİSİ

Şeytan sofrasının bulunduğu tepe sönmüş bir volkanın binlerce yıl önce püskürttüğü lav birikintilerinin tortulaşmasıyla oluşmuş. Yuvarlak bir sofra biçimini andırdığı için de sofra tanımlaması yerinde bulunmuş.

RESTORAN VE SOSYAL TESİSLER BULUNMAKTA

Bu muhteşem manzarayı izlemek için sosyal donatı alanları da yeterli olmamakla birlikte unutulmamış. Özel bir işletme tarafından işletilen tesisler de yemek yiyebilir, enfes manzaranın tadını çay ve kahve eşliğinde çıkarabilirsiniz.

AYVALIK’A 8 KM MESAFEDE

Şeytan Sofrası, Ayvalık ilçe merkezine yaklaşık 8 km. Balıkesir il merkezine ise 135 km. mesafede bulunuyor. Aracınız ile Ayvalık’tan Şeytan sofrasına kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Ulaşım rahat olmakla birlikte karayolunun daha konforlu bir seviyeye getirilmesi için altyapı çalışmalarının güçlendirilmesi ve yenilenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca yön levha sayılarının artırılması ve dikkat çekici merkezlere yerleştirilmesi ihtiyaç duyulan çalışmalar arasında gösteriliyor.

GİZEMLİ GÜZELLİK ŞEYTAN SOFRASI’NA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir rotada buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve esrarengiz hikayelerin muhteşem bir güzellik ile yoğrulduğu Şeytan sofrasına yelken açın, hep seyahatte kalın…

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