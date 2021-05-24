SEVGİYLE DÖNÜŞÜM HAREKETİ PLATFORMU

İZMİR

ASLI M. SARI

Amacı; başta dezavantajlı, engelli kitleler olmak üzere, ihtiyaç duyan herkese kendi başlarına kolaylıkla uygulayabilecekleri ve kendilerini zihin, beden, ruh olarak bütüncül şekilde destekleyebilecekleri birçok yol ve yöntem olduğu farkındalığını sağlamaktır.

Böylece, stres alanından uzaklaşarak daha konforlu bir hayat deneyiminin mümkün olduğunu paylaşmaktır.

Bu kapsamda, farkındalık sağlamak için ONLINE olarak gerçekleştirilecek etkinlikler için katılım tamamen ÜCRETSİZ olacaktır.

Düzenlenecek ilk etkinlik, Görme Engelli dostlar, anneleri, babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri için olacaktır.

17 Mayıs 2021 tarihinde başlayan etkinlikler, 30 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Etkinlik günleri her PAZARTESİ ve CUMARTESİ olup, başlangıç saati 21.00’dir.

Etkinliklerimiz içerisinde Doğal Nefes, Beden Terapi, Stresle Başa Çıkma yöntemleri, Kahkaha Yogası, Yüz Yogası, Kristal Taşların sağlığımıza katkıları, Doğal Uçucu Yağların şifası, Sağlıklı Beslenmenin önemi ve stres azaltan besinler, Kadın Sağlığına Bütüncül Yaklaşımın önemi, Enerji uygulamaları ile kendimize destek, Türk Musikisi Makamlarının iyileştirici etkisi, Bilinçlı Farkındalık, Kabul, Öz Şefkatin değeri, Masalların önemi ve etkisi, Pozitif düşünme ve konuşmanın faydaları ve daha birçok farklı konular yer almaktadır.

Etkinliklerimiz, konusunda uzman ve deneyimli eğitmenlerce gerçekleştirilecektir.

Katılım için kayıt gerekmektedir.

Sizlerle bu heyecanı paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,

Sevgiyle Dönüşüm Hareketi