MURAT UYGUR

İSTANBUL

Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Selçuk Oral gece mesailerinde bilgisayarı ile sektörün sorunlarına çare bulmak adına izlediği videolarla yazılım dili programlama öğrenerek geliştirmiş olduğu yazılım ile cep telefonları ve işletim sistemi Windows , Android , Ios , ve Linux olan bilgisayar ve tabletler için yapmış olduğu yazılım dünya basınında gündem etkisi yaptı.

Birçok firma başarılı gencin yazılımını almak için şimdiden sıraya girmiş durumda. Yaptığı uygulamadan bahsedecek olursak işletim sistemine gönderilen virüsün girişini engellemek ve geri göndermek amacı ile yazılmış olan programda birçok virüse karşı ve korsan yazılımların cihazlara girişini etkilemektedir. Dünyanın korkulu rüyası olan Pegasus için şuan virüse ait kişi ve cihaz bulamadıkları için deneme yapamadıklarını ifade eden Selçuk Oral , Yaptığım uygulamaya birçok firma, kuruluş ve Unicorn Markalardan Teklifler var , ben Türkiye’de bir firma ile proje ortaklığı kurarak uygulama haline getirebileceğim yazılımımı İşletim sistemlerine ait uygulama marketlerin ücretli satarak daha çok ülkeme kazanç sağlayabileceğimi düşünerek uygulamanın yurtdışı ve başka firmalara satışını düşünmüyor ve daha geliştirmek istiyorum diyen Selçuk Oral , küçük yaşlarda merakım vardı güvenlik olarak çalıştığım firmada bilgisayarda çok vakit geçirmemden dolayı bu tür bir yazılım için araştırmalar yaptım ve 2 yıl içerisinde tamamladığım yazılımın dünyaca ilgi duyması beni gururlandırıyor ve Türkiye ‘nin gençlere fırsat verilince neler yapabileceğini göstermek beni mutlu ediyor. Selçuk Oral , başarı ve mutluluk sabır ister diyen ve bu başarının asla tesadüf olmadığını belirtti. Bizde başarısından dolayı Selçuk Oral’ı Tebrik ederiz. Not : etiket :Selçuk Oral , Selçuk Oral : Güvenlik İşinden Dünya Basınına Ulaşan Başarı.