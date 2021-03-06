ŞEKER TADINDA BİR GÜZELLİK: ŞEKER KANYONU

MURAT AK

DOĞA ŞEKER KADAR GÜZEL OLUNCA: ŞEKER KANYONU

Yemyeşil bir vadi boyunca uzanmış sarp ve dik kayalıklar arasında tablovari bir güzellik. Karabük İli’ne bağlı Yenice ilçesi sınırları içerisinde bulunan Şeker Kanyonu, muhteşem güzelliği, zengin endemik canlı çeşitliliği ve pınarlardan akan buz gibi sularıyla doğa ve macera tutkunlarını bekliyor.

YÜKSEKLİK 250 METREYE KADAR ÇIKABİLİYOR

Şeker Kanyonu’nun yüksekliği 100 metre civarından başlayıp yer yer 250 metreye kadar yükselebiliyor. Doğa tutkunları için muhteşem manzaralar barındıran kanyon içerisinde zorlu geçiş alanları da bulunmaktadır. Kanyonda ilerleyebilmek için bu bölümlerde yüzmek zorunlu hale gelebiliyor.

KANYON ŞEKER MEVKİSİNDEN BAŞLIYOR

Kanyon, ismini de aldığı şeker mevkisi ismi verilen yerden itibaren başlıyor. Toplam uzunluğu yaklaşık 7 km olan kanyonun 2 km’lik bölümünde ulaşım, araçlarla sağlanabiliyor. Daha sonraki yaklaşık 5 km’lik alan ise doğa ve macera tutkunları için kanyoning yapmak için uygun bir alan.

HARİKA MANZARALAR EŞLİĞİNDE PİKNİK İMKANI

Şeker Kanyonu’nun hemen başlangıç noktasında bulunan piknik ve mesire alanları, mangal tutkunları için harika fırsatlar sunuyor. Kanyonun insana huzur veren manzarasının seyrine dalarken aynı zamanda mangalınızı da yapabilir, doğanın enfes güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.

YENİCE İLÇE MERKEZİNE YAKLAŞIK 3 KM UZAKLIKTA

Batı Karadeniz Bölgesi’nin en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olan Şeker Kanyonu, Yenice İlçe Merkezine yaklaşık 3 km uzaklıkta bulunuyor. Kanyon, Karabük İl Merkezi’ne ise yaklaşık 40 km. mesafede bulunuyor.

SARIOT’TA ŞİFALI SULARDAN İÇİN

Yeniçe İlçe Merkezi’ne yaklaşık 30 km uzaklıktaki Sarıot’ta özellikle böbrek ve romatizma hastalarına iyi geldiği bildirilen Acısu kaynaklarından biri bulunmaktadır. Bu sudan içip aynı zamanda orman alanı içerisinde doğanın huzur veren muhteşem güzelliğinin tadını çıkarabilirsiniz.

GÖKTEPE TABİAT PARKI YEŞİL BİR CENNET

Yenice İlçe Merkezi’ne yaklaşık 9 km mesafede bulunan Göktepe Tabiat Parkı, bölge halkı tarafından özellikle yaz aylarında dinlenmek ve piknik amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda her yıl geleneksel Zümrüt Yenice Göktepe şenliklerinin de yapıldığı park, kanyon ziyaretiniz esnasında görmeniz gereken önemli merkezlerden biri.

FINDIKALTI DİNLEME TESİSLERİ

Yenice İlçe Merkezi’ne yaklaşık 17 km. mesafede bulunan Fındıkaltı dinlenme tesisleri, harikulade manzarası ve doğal güzelliğiyle misafirlerini cezbediyor. Yenice ziyaretinizde uğramayı unutmayın.

YENİCE ORMANLARI ADETA BİR AĞAÇ MÜZESİ

Yenice ormanları, çok az ormanda rastlanılabilecek önemli bir özelliğe sahip. Kontus defnesi, kızılçam, Istıranca meşesi, Dişbudak, Akağaç, Gümüş ıhlamur, Kurt bağrı, Erguvan gibi birçok ağaç türünü bir arada görebileceğiniz Yenice ormanları, sayısız muhteşem güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Ruhunuzu ve bedeninizi arındırmak, hayata bakışınızı sil baştan yenilemek, iliklerinize kadar huzurla dolmak istiyorsanız cennet ülkemizde mutlaka uğramanız gereken duraklardan biri Yenice ormanları.

BATI KARADENİZİN OKSİJEN KUŞAĞI

Zengin bir ekosistem içerisinde, çok canlı bir faunayı bünyesinde barındıran Yenice ormanları, Batı Karadeniz Bölgesi’nin adeta oksijen kuşağı. Misafirlerine birbirinden güzel peyzajlar sunan Yenice ormanları, fotoğraf tutkunları için de muhteşem enstantaneler sergiliyor.

ULAŞIM SON DERECE KOLAY

Şeker Kanyonu’na ulaşım Ankara - Bartın ve İstanbul - Bartın karayolu üzerinden Yenice yol ayrımına ayrılarak ulaşım rahatlıkla sağlanabileceği gibi Ankara – Karabük ve İstanbul - Karabük karayolu üzerinden de Yeniçağa yol ayrımına dönerek muhteşem bir güzellik Şeker Kanyonu’na ulaşmak mümkün.

ŞEKER KANYONU’NA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir rotada buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve yemyeşil ormanları, tertemiz havası ve büyüleyici manzaraları ile sizleri bekleyen Şeker Kanyonu’na yelken açın, hep seyahatte kalın….

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