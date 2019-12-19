ŞEHRİN YENİ GÖZDESİ LİMON KÖYİÇİ ETİLER’DEN GÖRKEMLİ AÇILIŞ!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Şehrin gözde lokasyonu, İstanbul’un önde gelen semtlerinden Etiler’de yer alan Limon Köyiçi Etiler bir çok ünlü ismin katılımıyla ve oldukça ses getiren renkli bir partiyle eğlence dünyasına merhaba dedi. Bu keyifli gece, Şef Eyüp Gül’ün leziz yemekleriyle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kabine genç ve başarılı isim DJ Yiğit Özdemir geçti.

Eğlence dünyasına kattığı mekanlarla yıllardır sektörün en başarılı isimleri arasında yer alan Yasin Becek, yaz sezonunda Limon Köyiçi’nde yakaladıkları büyük başarıyı Etilere taşıdı.





Yemek ve müziği farklı bir konseptle buluşturan Limon Köyiçi Etiler’de misafirle önce şık masalarda keyifli bir sunumla yemeklerini yiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise müziğin sesi yükseliyor ve eğlence doruklara çıkıyor.Limon Köyiçi Etiler haftanın 6 günü hizmet veriyor.