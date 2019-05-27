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Şehrin Ortasındaki Okyanusa Bayram Ziyareti

SEA LIFE İstanbul, Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı kampanya ile yetişkin ve çocuk biletlerinde tek fiyat avantajı sunuyor; online biletini bayram öncesinde alanlar karlı çıkıyor. 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca geçerli olacak indirimli biletler, biletix.com.tr üzerinden satın alınabilecek.

Şehrin Ortasındaki Okyanusa Bayram Ziyareti

SEA LIFE İstanbul, Ramazan Bayramı’na özel hazırladığı kampanya ile yetişkin ve çocuk biletlerinde tek fiyat avantajı sunuyor; online biletini bayram öncesinde alanlar karlı çıkıyor. 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca geçerli olacak indirimli biletler, biletix.com.tr üzerinden satın alınabilecek.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:03
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Şehrin Ortasındaki Okyanusa Bayram Ziyareti

İSTANBUL- Dünyanın en çok ziyaret edilen akvaryum zinciri olan SEA LIFE’ın Türkiye’deki merkezi SEA LIFE İstanbul, Ramazan Bayramı’nı online satın alımlarda geçerli tek fiyat avantajı sunan kampanyası ile karşılıyor. Tüm ailenin su altı dünyasına gizemli bir yolculuk yapabileceği cazip indirimlere sahip kampanya kapsamında, 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında biletix.com.tr üzerinden bilet satın alanlar, Avrupa’nın en uzun okyanus tünelinin de yer aldığı SEA LIFE İstanbul’a ister bayramda isterse 30 gün içinde dilediği bir başka günde gitme şansına da sahip oluyor. Garanti Bankası kartına sahip ziyaretçileri ise SEA LIFE İstanbul gişelerinden satın alacakları biletlerde yüzde 25 indirim avantajı bekliyor.

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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