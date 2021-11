Şebnem Tacigut Kimdir?

ASLAN SAYIM

28.11.1974 İstanbul doğumlu olan Şebnem Tacigut yay burcudur. İlk, orta ve lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Şebnem Tacigut, iş yaşamına finans müdürü olarak başladı ve uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştı. 2004 yılında, ilahi işaretlerinde yardım alarak, hayatında bir dönüşüm yaşama ihtiyacı hissetti. Bedensel, ruhsal, duygusal ve fiziksel iyileşmenin arayışıyla Mikai Usi Reiki Kök Ağacı’nda bulunan Sn. Master Hoca Türkan Güleç ile tanıştı. Türkan Güleç’ten enerji şifacılığı eğitimi de almaya başladı. “Reiki Evrensel Yaşam Enerjisi” ile başlayan dersler, “Çakra Dengeleme”, “Kişisel Gelişim” ve “Pozitif Düşünce” eğitimleri ile devam etti. Tacigut, 2007 yılında “Reiki Master Hocalık’’ unvanını almaya hak kazandı.

Kişisel dönüşümünde Kuantum Düşünce Tekniği Eğitimi, Bilinçaltı Uzmanlığı, bununla ilgili kamplar ve diğer eğitimler alarak kurumsal olarak 2014 yılında aktif olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

2014-2019 yılları arasında 5,5 yıllık ortaklığını sevgi ile ayırdı. 2019 yılı itibari ile Şebnem Tacigut Yaşam Akademisi’ni açarak eğitimlerini ve seanslarını bu çatı altında sürdürmeye başlamıştır. “Bilgi sonsuzdur…’’ ilkesine inanan Şebnem Tacigut, birçok farklı alanda eğitimler alarak ve araştırmalar yaparak uzmanlığını geliştirdi. Uzman isimlerden “Ho’oponopono Yöntemi” (EFT Duygusal Özgürleşme Teknikleri), “İlişki Terapistliği”, “Spritüel Yaşam Koçluğu”, “Çekirdek İnanç – Bilinçaltı – Karma Temizliği”, “Access Bars-Enerji ile Bilinçaltı Çalışması”, “Meleklerle Şifalandırma”, “Doğru Dilek Dileme Yöntemleri”, “Telkin Yolu ile Alfa Boyutunda Hipnoz”, “Kuantum Düşünce Tekniği Uygulayıcılığı” “ Psiko Drama “, “ Bilinçaltı Uzmanlığı eğitimleri aldı. Danışanlarına Reiki 1 – Reiki 2 – Reiki 3 derecelerinde “Kişisel Gelişim ve Farkındalık” dersleri vermekte, “Bireysel Kuantum ve Bilinçaltı” seansları uygulamakta, Kuantum Drama Uygulayıcılık Level 1-2-3 seviyelerinde hocalık ve Reiki Master hocalık eğitimi vermektedir. Çeşitli şifa ve eğitim kampları, seminerler düzenlemekte ve kişisel gelişim kitapları yazmaktadır.

“Ruh hastalanmadan beden hastalanmaz.” İlkesinin yardımıyla, doktor kontrolünde, danışanların hastalıklarıyla ilgili bilinçaltlarındaki en derin sebeplere bakılarak hastalık süreci şifaya çevrilebiliyor. 2014 yılından beri yetkinlikle verdiği eğitimler ve seminerler ışığında kişiler yetiştiriyor. Her yaş grubuna hitap eden çalışmaları bulunan Tacigut, çocuklara ve gençlere yönelik dikkat eksikliği, hedef kitleme, üniversiteye hazırlık vb. alanlarda da eğitimler veriyor. Seans içeriği olarak her konuda çalışmaktadır. İlişkiler, korkular, kaygılar, fobiler, para, kariyer, hastalıklar v.s.

Akademik seminerlerine de devam eden Şebnem Tacigut, Uyanış Zamanı ve Tevekkül ve Kalbin Kıblesi adlı kitaplarıyla, söyleşi ve imza günlerinde okurlarıyla bir araya gelmeye ve onları aydınlatmaya devam ediyor.