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Satürn Balık Burcunda 

Astrolog Nagihan Taşkın, Satürn'ün Balık burcuna geçmesiyle ilgili burçlar hakkında bilgi verdi;

06 Şubat 2023 Pazartesi 18:57
Satürn Balık Burcunda 

İSTANBUL- Karmanın lordu Satürn 7 Mart 2023'ten 2026'ya kadar Balık burcunda seyir edecek. Satürn hangi burçta burçta ilerliyorsa; o dönem o burcu terbiye eder, şekil verir, sınar. Eğer ki dersini güzel çıkarırsan mükâfatını verir, sınavını veremezsen ise cezanı almayı kabul edersin.
Balık burcunun daha çok hayalperest bir yapısı vardır. Satürn haritalarınızda balık burcunun olduğu yerde hayallerinize dair nasıl planlar kurdunuz, mantıklı adımlar attınız mı, sorumluluk aldınız mı diye bakar. Bu dönem amaçları ve hedefleri olmayanlar için zordur açıkçası.
Diğer yandan sularla alakalı konularda baya gündemimizi meşgul edecek. Barajlar, su kıtlığı, deniz taşımacılığı, kuraklık bu dönemde gündemimizde olacak. 1993 ve 1996 yılları arasında gündeminizde ne varsa tekrar aynı temalar bu dönemde dikkat çekebilir. 
Burçları etkileyeceği konularda eğer ki zorlanmalara rağmen ders alarak ilerlersek ödül büyük.
En çok etkilenecek burçlar; Balık , Başak, İkizler, Yay olacak.


Burçlara etkileri şu yönde olacak;

Koç burçları; kendi içine döndükleri, manevi alanlarını kuvvetlendirdikleri, bilinçaltını sorguladıkları, daha çok psikolojik alanlarını düzenlemeyle alakalı konularda etki alacaklar.
Boğa burçları; iş hayatları ile alakalı planlarını yapacak, ne yöne saparsa daha avantajlı olabilir diye düşünecekler, arkadaş çevrelerini süzgeçten geçirecekleri bir dönem olacak .
İkizler burcu; artan sorumluklarını nasıl dengede tutabilirim, nasıl altından kalkabilirim diye düşünecek, belki iş değişimi, belki iş kurma çabaları gündemde olacak.
Yengeç burçları; eğitim, ticaret, yabancılar ile alakalı konularda gündem yaşayabilirler. Bu dönem onların kendilerini geliştirmek için çabaladıkları bir zaman dilimi olarak kayda geçecek.
Aslan burçları; eş geliri, miras, tazminat, kredi alanları ile alakalı sınanabilir, finans alanlarını düzene sokma çabası içinde olabilirler.
Başak burçları ; evlilik, aşk, ilişkiler, ortaklıklar hakkında karar vermek zorunda kalabilir, bu alanlarda sınav verebilir.
Terazi burçları; iş konusunda daha çok özveride bulundukları, daha çok çalıştıkları bir dönemden geçecekler. Psikolojik anlamda her konuda kendilerini sıkışmış hissedip tükenmişlik sendromuna girmeden dengeyi sağlanmaları lazım.
Akrep burçları; hobilerine yöneldikleri, zevk aldıkları şeylerle uğraşmak istedikleri bir dönem yaşayabilirler. Bekarların aşk hayatında, çocuğu olanların ise çocuklarıyla alakalı sorumluluklarının arttığı bir dönem olacak.
Yay burçları ; iş alanlarında yeni bir düzen kurma peşinde olacaklar, ebeveynlerin sorumluklarını daha çok aldıkları bir dönem yayları bekliyor.
Oğlak burçları: yeni eğitimler almak isteyebilirler, kardeş kuzen çevresi ile alakalı daha çok sorumluluk alabilirler. 
Kova burçları ; bu dönemde odak noktaları para alanlarını düzenlemek, rayına sokmak ya da yatırım yapmak amaçlı birikim oluşturmak olabilir.
Balık burçları ; kişisel planları olsun, dış görünüşleri olsun, zorlansalar da yeni birer birey yaratacaklar. Herkes balıkların arkasından nasıl bu kadar değişti diye konuşacak.

HABER: ELİF HAYVALI 

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