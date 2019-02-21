ŞARKILAR BURÇLAR VE DEFİLE

Bugün Flash Tv’de 10:30 da başlayıp 2 saat sürecek olan ‘‘Neslihan Maltepe ile Hayata Dair’’ programında Türk müziğinin buğulu sesi Songül Karlı şarkıları ve enerjik sohbeti ile katılırken, Astrolog Miray Ertuğrul da burçlarımız hakkında merak ettiğimiz konuları geniş geniş anlatacak. Program süresince çok şık ve zarif tasarımları ile Aşkın Göksu defilesine de şahitlik edeceğiz. 2019 gece hayatının haute couture tasarım örneklerini sunacak olan Aşkın Göksu aynı zamanda Neslihan maltepe ve Songül Karlı’nında sahne kıyafetlerini hazırlayan modacısı.