Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi alacak
Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Diyarbakır'da 5 adet arsa satılacak
Diyarbakır'da 5 adet arsa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'da sel sonrası su tahliye ve temizlik çalışmaları sürüyor.

18 Mart 2023 Cumartesi 10:09
Şanlıurfa'da sel sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

ŞANLIURFA (AA)

Bölgede 15 Mart'ta şiddetli sağanağın ardından taşan Karakoyun Deresi çevresindeki Mance ve Karakoyunlu mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalara askerler, korucular ve jandarma personeli de destek veriyor.

Selden etkilenen bazı vatandaşlar da evlerindeki eşyaları dışarı çıkarıp temizlik yapıyor. Sel nedeniyle evin kapalı olan giderleri vidanjör yardımıyla açılıyor.

Su baskınına uğrayan Abide Köprülü Kavşağı ve alt geçidinde ise ekiplerin su tahliye ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta temizlik ve araçların çıkarılması çalışmaları da sürüyor.

Evi su baskınına uğrayan Zeliha Polat, AA muhabirine, uyarıyı dikkate alarak evlerinden dışarıya çıktıklarını söyledi.

İki gündür askerin belediye personeli ile birlikte çalıştığını belirten Polat, "Akşamdan çıkmasaydık hepimiz ölecektik, sular çok yüksekti. Allah yardımcımız olsun, Allah korusun bizi. Evimizin hepsi gitti, hiç bir şeyimiz kalmadı. Tavana kadar sular çıkmış, kapımız kırıldı mutfağımızda hiçbir şey kalmadı, ev eşyalarımız dışarı çıkmış, odalarımız da çamur içerisinde."

Öte yandan, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 29. kilometresinde suyun çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

AA

Anahtar Kelimeler:
Su TahliyeTemizlikSel SonrasıDevamŞanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLER 
DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE MEYDANA GELEN BÜYÜK DEPREMLER 
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
Ramazan bu yıl 29 gün sürecek
45 büyük ovanın koruma alanı değiştirildi
45 büyük ovanın koruma alanı değiştirildi
YAY BURCU
YAY BURCU
Sosyal Medya Uzmanı Murat Boz, dijital pazarlamada stratejik çözümler sunuyor!
Sosyal Medya Uzmanı Murat Boz, dijital pazarlamada stratejik çözümler sunuyor!
“Keşke böyle tanışmasaydık”
“Keşke böyle tanışmasaydık”
 KAHRAMAN MARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE İKİ MEVCUTLU KARADUT BAHÇE İLKOKULU KAPANDI
 KAHRAMAN MARAŞ’IN ELBİSTAN İLÇESİNDE İKİ MEVCUTLU KARADUT BAHÇE İLKOKULU KAPANDI
Deprem öncesi alınacak önlemler hasar ve kayıpları en aza indiriyor
Deprem öncesi alınacak önlemler hasar ve kayıpları en aza indiriyor
Akrep Burcu
Akrep Burcu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi