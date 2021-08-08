Salihli Belediyesi’ne ait taşınmazların satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Salihli Belediyesi’ne ait arsa niteliğine sahip taşınmazlardan, tablonun 1. Ve 10.sırasına kadar (10 sıra dahil) olan taşınmazlar, Belediye Meclisinin 02/02/2021 tarih ve 2021/14 Sayılı Kararı gereği, tablonun 11.sırasındaki taşınmaz, Belediye Meclisinin 18.05.2021 tarih ve 2021/38 Sayılı Kararı gereği, tablonun 12. sırasındaki taşınmaz 11.06.2019 tarih ve 2019/36 sayılı Kararı gereği, tablonun 13. Sırasındaki taşınmaz 03.09.2019 tarih ve 2019/50 sayılı Kararı gereği, tablonun 14., 15. Ve 16. Sırasındaki taşınmazların ise 05.02.2018 tarih ve 2018/13 sayılı Kararı gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a ve diğer ilgili maddelerine göre 19/08/2021 tarihi Perşembe günü, saat 13:30’da Belediye Encümeni huzurunda “Kapalı Teklif Artırma Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır. Taşınmaz satış ihalesine katılacak taliplilerin Kapalı Teklif Artırma Usulüne göre hazırlayacakları belgeler ile geçici ihale teminat makbuzu ile şartname bedel makbuzunun olduğu ihale teklif zarflarını en geç 18/08/2021 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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